Vermoedelijke XI Feyenoord: Slot hakt knopen door na nederlaag tegen PSV

Donderdag, 7 december 2023 om 08:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:24

Feyenoord-trainer Arne Slot moet voorafgaand aan het Eredivisie-duel met FC Volendam van donderdagavond enkele knopen doorhakken. De verwachting is dat Yankuba Minteh tegen Volendam zijn rentree in de basis maakt.

De ploeg van Slot incasseerde afgelopen week twee enorme klappen. Thuis moest er eigenlijk van koploper PSV gewonnen worden, maar de Eindhovenaren bleken met 1-2 te sterk. Het gat tussen Feyenoord en PSV bedraagt daardoor liefst tien punten. Enkele dagen daarvoor werd er verloren van Atlético Madrid (1-3), waardoor Feyenoord Champions League-overwintering kon vergeten.

Slot kan tegen Volendam niet beschikken over Alireza Jahanbakhsh, Bart Nieuwkoop en Quilindschy Hartman. Laatstgenoemde heeft een lichte hersenschudding overgehouden aan zijn botsing met PSV-verdediger Jordan Teze tijdens de verloren topper in De Kuip en wordt vervangen door Marcos López.

Naast de noodgedwongen wissel voert Slot volgens het Algemeen Dagblad nog één andere wijziging door. Minteh krijgt vermoedelijk een basisplaats, hetgeen ten koste gaat van Ramiz Zerrouki. Calvin Stengs zakt in dat geval een linie om als nummer 10 aan de aftrap te verschijnen.

Zorgen bij Slot

In aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Volendam liet Slot tegenover de clubwebsite van de Rotterdammers weten zich zorgen te maken om de doelpunten die zijn ploeg de afgelopen weken heeft geïncasseerd. In het duel met Atlético maakte Feyenoord twee eigen doelpunten, terwijl het optreden van de verdediging er tegen PSV ook niet altijd even best uitzag.

De soms knullige tegendoelpunten bleken afgelopen week fataal. "Die geven we de afgelopen weken te makkelijk weg, ook tegen Excelsior al", constateerde Slot. "Dan wordt het winnen van topwedstrijden een lastige opgave. Dat is een vervelende constatering, juist in zo’n belangrijke week."

Feyenoord - Volendam is voorafgaand aan dit seizoen midweeks ingepland, om de Rotterdammers zo ruimte te bieden met het oog op de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Celtic. Het duel in Glasgow, dat voor volgende week woensdag op het programma staat, gaat vooral om de eer en de winstpremie. Feyenoord is namelijk al verzekerd van plek drie in Groep E van het miljardenbal, terwijl de Schotten hoe dan ook laatste eindigen. Het duel met Volendam begint donderdag om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, López; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Gimenez, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Backhaus; Benamar, Flint, Cox; De Haan, Twigt, Mirani, Ould-Chikh, Mühren, Booth.