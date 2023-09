Vermoedelijke XI Celtic: Rodgers neemt besluit over Japanse goaltjesdief

Dinsdag, 19 september 2023 om 10:50 • Wessel Antes • Laatste update: 10:51

Kyogo Furuhashi lijkt fit genoeg om dinsdagavond te starten namens Celtic tegen Feyenoord, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling die diverse Schotse media hebben gemaakt. De 28-jarige Japanse spits is de absolute sterspeler van the Boys en liet zich afgelopen zaterdag tegen Dundee FC (3-0 winst) wisselen wegens een schouderblessure. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het Champions League-duel in De Kuip liet manager Brendan Rodgers echter weten dat Furuhashi gewoon inzetbaar is.

Feyenoord-trainer Arne Slot sprak tijdens de persconferentie ook over Furuhashi, die het net namens Celtic makkelijk weet te vinden. “Dat hij meespeelt is jammer voor ons. Hij is een heel goede speler voor Celtic en ik vond hem in Japan al een goede speler. Volgens mij was hij toen nog rechtsbuiten. Hij is een van de beste spelers bij Celtic, dus we moeten altijd op onze hoede zijn voor de bedreiging die hij vormt.” Furuhashi krijgt in De Kuip te maken met Feyenoord-aanvoerder Gernot Trauner en Dávid Hancko, die beiden de duels niet schuwen.

Hoewel Tom Beugelsdijk als analist in de FC Rijnmond Podcast aangaf dat hij de blessure van Furuhashi in het ‘achterhoofd zou houden’, gaf Slot zelf maandag al aan dat zijn spelers de Japanner niet gaan ‘testen’ op zijn fysieke klachten. “Wij zijn niet het team dat hem iets gaat aandoen waardoor hij gewisseld moet worden. Een van mijn assistenten zou hem waarschijnlijk als speler al een klap hebben gegeven in de spelerstunnel voor de wedstrijd”, grapte Slot, doelend op assistent-trainer John de Wolf, over wie vroeger wilde verhalen gingen.

Furuhashi lijkt dus te starten namens Celtic, bij wie verdediger Nat Phillips momenteel een groter twijfelgeval is. De mandekker kwam deze zomer over van Liverpool en zou ook bij Feyenoord op het lijstje hebben gestaan. Indien Phillips niet kan spelen, wordt zijn plek overgenomen door Gustaf Lagerbielke of Liam Scales. De Japanse middenvelder Reo Hatate lijkt sowieso terug te keren als basisspeler, nadat hij eerder dit seizoen kampte met een spierblessure. De wedstrijd tussen Feyenoord en Celtic is dinsdagavond om 21:00 uur live te zien op RTL 7.

Vermoedelijke opstelling Celtic: Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma.