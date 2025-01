Vermoedelijke opstellingen Feyenoord - FC Utrecht: Priske puzzelt door afwezigheid Timber en Hwang

Voor Feyenoord staat de tweede seizoenshelft in het teken van het veroveren van de felbegeerde tweede plaats. In de jacht op een Champions League-ticket wacht de Rotterdammers direct een grote uitdaging met een thuiswedstrijd tegen concurrent FC Utrecht. Feyenoord moet het stellen zonder sterspelers Hwang In-beom en Quinten Timber. Hoe gaat trainer Brian Priske hun gemis opvangen? Het duel begint zondag om 14.30 uur en is live te zien op ESPN 2.

Hwang moest het treffen met PSV op 22 december al missen wegens een blessure, en is nog altijd niet hersteld. “Op dit moment lijkt het mee te vallen”, sprak Priske op de persconferentie over de Zuid-Koreaan. “De verwachting was dat het langer zou duren, maar op dit moment ziet het er positief uit. Wij hopen hem terug te hebben voor de Champions League-wedstrijden.” Feyenoord hervat de Champions League op 22 januari tegen Bayern München.

Timber raakte op 6 januari geblesseerd in het oefenduel met Fortuna Düsseldorf. De middenvelder, die sowieso geschorst zou zijn voor het duel, sluit naar verwachting volgende week weer aan bij de selectie. Bart Nieuwkoop, Ayase Ueda, Quilindschy Hartman en Jordan Lotomba zijn evenmin van de partij tegen FC Utrecht. Wel is er goed nieuws over Julián Carranza. De Argentijn is hersteld van zijn blessure en keert terug in de selectie.

Justin Bijlow kreeg tegen PSV een nieuwe kans onder de lat en is de voorlopige nummer één onder de lat bij Feyenoord. Givairo Read, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno zijn de verdedigers die aan de aftrap worden verwacht. Onder meer Thomas Beelen en Gijs Smal moeten genoegen nemen met een plek op de bank.

Op het middenveld is Ramiz Zerrouki de logische vervanger van Timber. De Algerijnse controleur wordt vermoedelijk bijgestaan door Antoni Milambo, die een linie naar achteren zakt en op 8 terechtkomt. Milambo houdt mede-jeugdproduct Gjivai Zechiël op de bank. Op 10 komt er een plekje vrij voor Calvin Stengs.

Voorin hoopt Santiago Gimenez zijn uitstekende vorm van eind vorig jaar door te trekken naar 2025. Anis Hadj Moussa (rechts) en Igor Paixão (links) zijn de aangewezen vleugelspelers.

FC Utrecht

Aan de kant van FC Utrecht ging het de laatste tijd bijna enkel en alleen over Sébastien Haller. De Ivoriaan maakt het seizoen op huurbasis af in Stadion Galgenwaard en moet de Domstedelingen een extra boost geven in de jacht op een Europees ticket. Haller is speelgerechtigd, maar Ron Jans maakte bekend dat niet Haller, maar David Min tegen Feyenoord in de basis zal starten.

Jans kan in De Kuip geen beroep doen op Nick Viergever. De aanvoerder is geschorst na zijn rode kaart in de vorige speelronde tegen Fortuna Sittard. De geblesseerden Vasilis Barkas, Noah Ohio, Can Bozdogan en Rafik El Arguioui zijn er evenmin bij in Rotterdam-Zuid. FC Utrecht reist af naar Zuid-Holland in de wetenschap dat het één punt meer heeft dan Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Zerrouki, Stengs, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Didden, El Karouani; Iqbal, Aaronson; Rodríguez, Jensen, Cathline; Min.