Vermoedelijke opstellingen AZ - Ajax: Farioli voert meerdere wijzigingen door in Alkmaar

Dinsdagavond staat de TOTO KNVB Bekerkraker tussen AZ en Ajax op het programma. Aan de kant van de Amsterdammers kan trainer Francesco Farioli in Alkmaar geen beroep doen op Owen Wijndal en Davy Klaassen, die allebei een gekneusde knie hebben opgelopen in het competitieduel met RKC Waalwijk. Het duel in het AFAS Stadion begint om 18.45 uur en is live te zien op ESPN 2.

Zeer overtuigend was het niet, maar Ajax boekte in zijn eerste wedstrijd van 2025 direct een zege op RKC (2-1). Concurrent Feyenoord verloor bovendien van FC Utrecht (1-2), wat een volgende boost betekent voor de Amsterdammers met het oog op de tweede plaats. Dinsdagavond wacht AZ in de achtste finale van het bekertoernooi AZ. De Alkmaarders versloegen Ajax ruim een maand geleden nog met 2-1.

Tegen RKC deed Klaassen de volledige wedstrijd mee, maar de middenvelder is dus allesbehalve fit uit de wedstrijd gekomen. Wijndal, die aan het begin van de tweede helft inviel, liep aan het eind van de wedstrijd net als Klaassen een gekneusde knie op.

Wel had de Italiaanse oefenmeester goed nieuws te melden over Josip Sutalo. De mandekker lag er een tijdje uit door ziekte en de naweeën daarvan, maar kan in de Noord-Hollandse bekerderby zijn rentree maken. De kans lijkt echter klein dat Sutalo direct weer aan de aftrap zal verschijnen.

Achterin verandert er vermoedelijk niets ten opzichte van afgelopen zaterdag. Remko Pasveer staat onder de lat bij Ajax, dat met de gebruikelijke vier verdedigers van de laatste tijd aantreedt: Devyne Rensch, Daniele Rugani, Youri Baas en Jorrel Hato. Mogelijk staat Rensch voor zijn laatste wedstrijd als Ajacied. De rechtsback staat in de nadrukkelijke belangstelling van AS Roma.

De plek van Klaassen wordt vermoedelijk ingenomen door Kian Fitz-Jim, die het middenveld vormt met Kenneth Taylor en aanvoerder Jordan Henderson. Voorin krijgt Steven Berghuis waarschijnlijk rust, waardoor Bertrand Traoré de rechtsbuiten van dienst is. Brian Brobbey wordt afgelost door Wout Weghorst, terwijl Mika Godts zijn basisplaats op links wel behoudt.

AZ

Bij AZ is het nog maar de vraag of trainer Maarten Martens een beroep kan doen op zowel Mayckel Lahdo en Ruben van Bommel. Beide vleugelspelers kwamen niet ongeschonden uit de strijd met PSV (2-2) en hebben last van hun enkel. Toch lijkt Van Bommel het duel wel te halen. "Hij heeft een half uur gespeeld en dat goed doorstaan. We zijn weer een stap verder”, liet Martens weten op de clubkanalen.

Ibrahim Sadiq is er zeker niet bij, maar Kristijan Belic keert wel weer terug in de selectie. Martens weet dat zijn ploeg in staat is om Ajax te verslaan, zoals in december het geval was in competitieverband. "Dat biedt vertrouwen, al zitten beide teams nu in een vergelijkbare situatie na de winterstop. Thuis willen we de baas zijn, en de druk om door te gaan in de beker is er voor beide partijen. Dat maakt het super interessant."

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Mijnans, Clasie; Poku, Meerdink, Van Bommel.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Rugani, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traoré, Weghorst, Godts.