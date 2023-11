Vermoedelijke opstelling Oranje: middenveld speelde samen pas 14 interlands

Zaterdag, 18 november 2023 om 07:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:54

Het Nederlands elftal gaat zaterdagavond op jacht naar een ticket voor het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman trapt om 20:45 uur in de Johan Cruijff ArenA af tegen Ierland en heeft aan een overwinning genoeg om zich te plaatsen voor het eindtoernooi in Duitsland volgend jaar zomer. Dit is de vermoedelijke opstelling.

Het was een week vol kopzorgen voor Koeman, daar de ene na de andere verdediger afhaakte. Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Micky van de Ven, Jeremie Frimpong, Nathan Aké, Lutsharel Geertruida en Sven Botman zijn allemaal niet inzetbaar in de laatste linie.

Koeman besloot daarop Jordan Teze (PSV) en de piepjonge Jorrel Hato (Ajax) bij de groep te halen. Vrijdag tijdens de persconferentie verklapte de bondscoach dat zijn aanvankelijke plan met Hato de prullenbak in kon. De linkspoot zou na de wedstrijd tegen Ierland naar Jong Oranje gaan, maar dat gaat niet door.

De vele afwezigen veranderen niets aan de plannen van Koeman. "In beide systemen kunnen we prima spelen. Het zou slecht zijn om het systeem om te gooien als je één speler mist door een blessure. Gelukkig zijn deze spelers heel slim en kunnen ze meerdere systemen spelen."

Waar in de verdediging iedereen is weggevallen, is de concurrentie op het middenveld moordend. Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Joey Veerman en Mats Wieffer vechten om twee plekken op het middenveld. Teun Koopmeiners, Marten de Roon en Calvin Stengs lijken voorlopig genoegen te moeten nemen met een rol als reserve.

Koeman ontkomt er bijna niet aan om met een onervaren middenrif aan te treden tegen de Ieren. Schouten (één), Reijnders (vier) en Simons (negen) zijn samen goed voor veertien interlands. De meest ervaren middenvelder in de selectie is Marten de Roon: veertig caps.

Koeman lijkt tegen Ierland de voorkeur te geven aan Reijnders en Schouten als controleurs, met Xavi Simons in een iets offensievere rol. "Ik wil Schouten in een van beide wedstrijden zien", verklapte Koeman vrijdag. "Welke wedstrijd dat is ga ik nog niet zeggen."

Weghorst

In de spits kiest Koeman zeer waarschijnlijk voor Wout Weghorst. De spits van TSG Hoffenheim is in vorm en wist in de laatste drie competitiewedstrijden te scoren. Hij houdt Donyell Malen, die bij Borussia Dortmund juist niet meer verzekerd is van een basisplaats, op de bank.

In Dublin begon Weghorst op de bank. "Het is niet logisch dat Weghorst weer niet speelt", zei Koeman bij de NOS. "Ik heb Wout in een eerdere periode meegemaakt, toen was hij minder ver dan hij nu is. Hoe hij omgaat met het bij het Nederlands elftal zijn, is het logisch dat hij veel wedstrijden speelt."

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Blind; Dumfries, Reijnders, Schouten, Simons, Hartman; Weghorst, Gakpo.