Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal tegen Hongarije: Koeman maakt keuze tussen Brobbey en Zirkzee

De laatste persconferentie van Ronald Koeman voor het Nations League-duel met Hongarije zit erop. De aanwezige pers was vooral benieuwd naar de keuzes van de bondscoach in de voorhoede van het Nederlands elftal, maar de keuzeheer hield zijn kaken stijf op elkaar. Negen van de elf posities lijken wel vast te staan.

In het derde groepsduel gaat Nederland op bezoek bij Hongarije, dat met 5-0 verloor van Duitsland en met 1-1 gelijkspeelde tegen Bosnië en Herzegovina. Oranje wist met 5-2 te winnen van laatstgenoemde tegenstander, terwijl het thuisduel met de Duitsers in evenwicht bleef: 2-2.

Koeman kan in de interlandperiode (nog) niet beschikken over een groot aantal spelers dat geblesseerd of niet fit genoeg is om volledig inzetbaar te zijn. Naast de net herstelde Frenkie de Jong zijn ook Nathan Aké, Teun Koopmeiners, Jan Paul van Hecke, Jerdy Schouten, Jurriën Timber, Joey Veerman en Wout Weghorst niet van de partij.

Op doel worden er geen verrassingen verwacht. Koeman is volledig overtuigd van de kwaliteiten van Bart Verbruggen, die goed uit de voorgaande Nations League-duels kwam. In de verdediging wordt er door de afwezigheid van Nathan Aké wel een noodgedwongen wijziging doorgevoerd.

Op de rechtsbackpositie lijkt Denzel Dumfries zeker te gaan spelen, terwijl Stefan de Vrij en Virgil van Dijk het hart van de defensie zullen vormen. De Vrij was de vaste kracht achterin op het EK in Duitsland, maar hij ontbrak in de vorige interlandreeks wegens een blessure. Hij komt terug in de ploeg ten koste van Matthijs de Ligt. Micky van de Ven is de aangewezen man om Aké linksachterin te vervangen.

Ook op het middenveld zal Koeman door de afwezigheid van Schouten enigszins moeten schuiven. Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders lijken zeker van hun plekken. Van de overgebleven middenvelders is Quinten Timber, die uitstekende weken bij Feyenoord achter de rug heeft, de voornaamste kandidaat om het gat op het middenveld op te vullen.

Verder is de kans groot dat Cody Gakpo zijn plek linksvoorin behoudt en dat Xavi Simons de rechtsbuitenpositie bezet. Over de spitspositie wilde Koeman niets kwijt, maar aangezien Brian Brobbey de vorige keer tegen Duitsland uitstekend speelde tegen Jonathan Tah is de kans groot dat hij voor hetzelfde strijdplan kiest. Dat zou betekenen dat Zirkzee speelt tegen de Hongaren.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Timber, Reijnders; Simons, Zirkzee, Gakpo.