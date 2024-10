Vermoedelijke opstelling Feyenoord tegen Ajax: Priske voert twee wijzigingen door

Voor Feyenoord lijkt de Klassieker op geen beter moment te kunnen komen. De Rotterdammers verkeren in bloedvorm en behalen de ene na de andere overtuigende zege. Bovendien bracht trainer Brian Priske dinsdag goed nieuws over de inzetbaarheid van Quinten Timber, Ayase Ueda en Bart Nieuwkoop. De wedstrijd in De Kuip begint woensdag om 18:00 uur en is te zien op ESPN 1.

"We hebben veel spelers beschikbaar, dus we zijn er zeker klaar voor", klonk het dinsdag op de persconferentie opgetogen uit de mond van Priske. Met name Quinten Timber was een veelbesproken speler in aanloop naar de Klassieker. De aanvoerder viel zondag tegen FC Utrecht vlak voor tijd uit nadat hij zijn enkel verdraaide.

"We hadden 24, 25 spelers op het veld vandaag. Het ziet er steeds positiever uit. Natuurlijk zijn Santiago Gimenez, Quilindschy Hartman en Calvin Stengs druk bezig met hun herstel. Met Jordan Lotomba gaat het ook steeds beter, al zal hij de wedstrijd niet halen. Maar Ueda en Timber hebben positieve trainingen achter de rug. En Nieuwkoop ook. Hij heeft volledig meegetraind. Hij is beschikbaar."

Ten opzichte van de uitzege op FC Utrecht (0-2) lijkt Priske twee wijzigingen door te voeren. Gernot Trauner zat in de Domstad negentig minuten op de bank en is zodoende volledig fit om te starten tegen Ajax. De Oostenrijker vormt het centrum met Dávid Hancko; Thomas Beelen verhuist naar de bank. Givairo Read mag zich opnieuw laten zien op rechtsback, terwijl Hugo Bueno de linksback is.

De middenvelders van Feyenoord onderscheiden zich de laatste tijd misschien wel het meest in het elftal van Priske, die dan ook geen aanleiding heeft om daar wijzigingen door te voeren. Timber is fit genoeg en gaat met Hwang In-beom en Antoni Milambo de strijd aan rond de middencirkel.

Julián Carranza bewees tegen FC Utrecht een prima stand-in van Ueda te zijn, maar met de terugkeer van de Japanner verhuist de Argentijn naar de bank. Op de flanken verandert er niets. Ibrahim Osman start op de rechterflank, terwijl Igor Paixão zijn kwaliteiten vanaf links mag tonen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Milambo, Timber; Osman, Ueda, Paixão.