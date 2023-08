Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot hakt knoop door over Giménez en Stengs

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 14:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:38

Landskampioen Feyenoord treedt vrijdagavond om 20.00 uur in de strijd om de Johan Cruijff Schaal aan tegen bekerwinnaar PSV. Arne Slot hoopt Peter Bosz af te troeven in de eigen Kuip. De Rotterdammers moeten het stellen zonder aanvoerder Gernot Trauner, die ontbreekt vanwege een knieblessure. Lutsharel Geertruida en Dávid Hancko vormen hierdoor het hart van de defensie.

De vermoedelijke opstelling van het Algemeen Dagblad kent weinig verrassingen. Justin Bijlow verdedigt het doel, terwijl de verdediging gecompleteerd wordt door Marcus Pedersen, Geertruida, Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld wordt verwacht dat Slot basisplaatsen inruimt voor Ramiz Zerrouki, Mats Wieffer en de nieuwe aankoop Calvin Stengs. De 24-jarige aanvaller, die ook uit de voeten kan als nummer 10, geldt als opvolger van Sebastian Szymanski

Santiago Giménez krijgt in de voorhoede op de vleugels ondersteuning van Alireza Jahanbakhsh en Igor Paixão. De Mexicaan, die donderdag nog zijn contract openbrak en verlengde tot medio 2027, kan net als Stengs echter nog niet de volle negentig minuten spelen. Feyenoord kende een goede generale voor de Johan Cruijff Schaal. Afgelopen zondag werd het Benfica van Roger Schmidt en Orkun Kökçü in een oefenduel op een 2-1 nederlaag getrakteerd.

Feyenoord de favoriet?

Voor voormalig trainer Huub Stevens is Feyenoord vrijdagavond de favoriet tegen PSV. “Met het vertrek van Orkun Kökçü, Sebastian Szymanski, Oussama Idrissi en Danilo zijn ze veel doelpunten kwijtgeraakt”, zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Ik ben oprecht benieuwd welke uitwerking dat gaat hebben, ook al ben ik zeer te spreken over de nieuwkomers. Zag je met welke flair en intensiteit tegen Benfica werd gespeeld afgelopen zondag? Knap, hoor, dat je zelfs tegen Europese topclubs gewoon de baas bent op het veld. Is de verdienste van Slot. Je kunt er niet omheen dat Feyenoord mede dankzij hem favoriet is tegen PSV.”

Vermoedelijke opstelling Feyenoord (volgens het AD)

Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Stengs; Jahanbakhsh, Giménez, Paixão.