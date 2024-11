Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ramiz Zerrouki bankzitter tegen RB Salzburg ondanks afwezigheid Antoni Milambo

Feyenoord krijgt woensdagavond de kans om een enorme stap richting minimaal de tussenronde van de Champions League te zetten. De Rotterdammers nemen het vanaf 21:00 uur op tegen Red Bull Salzburg, dat zijn dominantie in de Oostenrijkse Bundesliga is kwijtgeraakt. Het duel in De Kuip is live te zien op Ziggo Sport.

Priske kan woensdagavond nog geen beroep doen op zowel Antoni Milambo als Calvin Stengs. “Het is te vroeg voor Stengs”, liet de oefenmeester weten op de afsluitende persconferentie. “Hij heeft er een aantal maanden uit gelegen en heeft nog niet aan alles meegedaan. Geen elf-tegen-elf en nog geen grote afstanden afgelegd met het team.”

De verwachting is dat Stengs zondag weer van de partij is, wanneer Feyenoord het in Flevoland opneemt tegen Almere City. Of Milambo fit genoeg is voor dat duel, zal de tijd moeten uitwijzen. Santiago Gimenez, Quilindschy Hartman, Ayase Ueda en Justin Bijlow zijn er evenmin bij.

Bijlow wordt tegen Salzburg vervangen door Timon Wellenreuther, die zijn basisplaats nog geen week geleden kwijtraakte. Plamen Andreev, die deze zomer overkwam van Levski Sofia, is niet ingeschreven voor de Champions League. Manu Berger schuift door en zal tegen Salzburg de reservegoalie zijn.

Naast Wellenreuther keren ook Lotomba en Gernot Trauner hoogstwaarschijnlijk terug in de basis. De van een blessure herstelde Lotomba krijgt de voorkeur boven Givairo Read, terwijl Trauner Thomas Beelen vervangt. Dávid Hancko en Hugo Bueno completeren de achterhoede.

Na het mindere optreden van Ramiz Zerrouki tegen AZ lijkt de Algerijn op de bank te belanden en Chris-Kévin Nadje op 10 te belanden. Quinten Timber en Hwang In-beom vergezellen hem. Spits Julián Carranza wordt geflankeerd door Ibrahim Osman en Igor Paixão.

Salzburg-trainer Pepijn Lijnders kan hoogstwaarschijnlijk geen beroep doen op Stefan Bajcetic en Mads Bistrup, die de afgelopen dagen zijn geveld door ziekte. Doelman Alexander Schlager is geschorst.

De geblesseerden Amar Dedic (lies), Fernando (dijbeen) Takumu Kawamura (knie), Bryan Okoh (dijbeen) en Moussa Yeo (enkel) zullen er zeker niet bij zijn. Achter de namen van Lucas Gourna-Douath, Maurits Kjaergaard en Petar Ratkov staat nog een groot vraagteken.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Nadje, Timber; Osman, Carranza, Paixão.