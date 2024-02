Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot wijzigt zijn aanval

Feyenoord-trainer Arne Slot lijkt niet veel te gaan sleutelen aan zijn opstelling voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Groningen. Flinke aderlating voor de Rotterdammers is het ontbreken van de geschorste Santiago Gimenez. Ayase Ueda is donderdagavond in De Kuip zijn logische vervanger. Verder wordt ook Calvin Stengs weer in de basiself terugverwacht.

Feyenoord gaat tegen FC Groningen proberen zijn eerste bekerfinale sinds 2020 te bereiken. Door de maatregelen rond het coronavirus in Nederland werd de eindstrijd destijds echter niet gespeeld. Met een finaleplaats in de eigen Kuip op het spel ligt het in de lijn der verwachting dat Slot alleen wijzigingen in zijn opstelling zal doorvoeren als het echt niet anders kan. Ten opzichte van het duel met Almere City afgelopen zondag hoeft Slot maar één tegenvaller te incasseren.

Gimenez is na zijn gele kaarten in de achtste finale tegen PSV en kwartfinale tegen AZ geschorst. De Mexicaan werd eerder deze maand, toen hij kampte met een lichte kuitblessure, vervangen door Ueda. De verwachting is dat de Japanner donderdag andermaal de vervanger is van de topscorer van Feyenoord.

Tegen Almere City koos Slot ervoor om Stengs enkel als invaller te gebruiken. De trainer, die in Flevoland wegens ziekte vervangen nog werd door Sipke Hulshoff, had zodoende een basisplaats in huis voor Ramiz Zerrouki. De Algerijn wordt hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer van de terugkeer van Stengs. Mats Wieffer en Quinten Timber zijn zeker van hun plek op het middenveld.

Yankuba Minteh was in Almere als invaller van grote waarde met de openingstreffer, maar lijkt desondanks 'gewoon' op de bank plaats te nemen tegen FC Groningen. De verwachting is dat de aanval intact blijft. Gimenez zou in dat geval geflankeerd worden door Igor Paixão (rechts) en Luka Ivanusec (links).

Achterin zal Slot evenmin sleutelen. Doelman Timon Wellenreuther ziet de verdediging voor zich bestaan uit Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. De laatste linie van de Rotterdammers verkeert in bloedvorm. De laatste keer dat de regerend landskampioen een treffer van een Nederlandse ploeg hoefde te incasseren, was op 21 januari bij Vitesse (1-2).

FC Groningen

Aan de kant van FC Groningen moet trainer Dick Lukkien het stellen zonder de geblesseerden Tika de Jonge en Wouter Prins. Grote vraag vooraf bijis of Johan Hove of Joey Pelupessy op het middenveld gaat starten. Afgelopen vrijdag tegen Helmond Sport (0-0) kreeg Pelupessy de voorkeur, mede doordat Hove pas twee keer had getraind na een blessure.verwacht dat Hove de voorkeur krijgt boven Pelupessy.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Ueda, Ivanusec.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Jurjus; Bacuna, Rente, Peersman, Määttä; Schreuders, Hove, Duarte, Valente; Van Bergen, Postema.

