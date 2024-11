Vermoedelijke opstelling AZ: Maarten Martens kiest voor onervaren vervanger van Jordy Clasie

AZ neemt het donderdagavond om 21.00 uur in eigen huis op tegen Fenerbahçe. Na het verloren uitduel met Feyenoord (3-2) gaat trainer Maarten Martens volgens het Algemeen Dagblad drie wijzigingen doorvoeren.

Jongeling Rome Jayden Owusu-Oduro blijft staan onder de lat. Centraal achterin is Wouter Goes fit genoeg om te starten, waardoor Maxim Dekker zijn basisplaats weer moet afstaan. Goes vormt een duo met Alexandre Penetra.

Denzo Kasius moet de rechterflank bestrijken, terwijl Mees de Wit de linksback van dienst is. Hij is de vervanger van David Møller Wolfe, die door zijn rode kaart tegen Tottenham Hotspur (1-0 nederlaag) geschorst is.

Op het middenveld ontbreekt aanvoerder en routinier Jordy Clasie. De twintigjarige Dave Kwakman moet daardoor voor controle zorgen tegen Fenerbahçe. Peer Koopmeiners en Sven Mijnans completeren deze linie.

Voorin kiest Martens ervoor om Mayckel Lahdo, Troy Parrott en Ernest Poku te laten staan. De Belgische oefenmeester kan tegen Fenerbahçe nog altijd geen beroep doen op Ibrahim Sadiq (spierblessure) en Ruben van Bommel (voetblessure).

AZ staat na drie wedstrijden op drie punten in de Europa League. Tegenstander Fenerbahçe heeft tot dusver vijf punten verzameld. De Turkse topclub kan in Alkmaar geen beroep doen op Zwollenaar Jayden Oosterwolde. De linksbenige verdediger kampt met een zware kruisbandblessure.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Kwakman, Mijnans, Koopmeiners; Lahdo, Parrott, Poku.