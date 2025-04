Cillessen loopt horrorblessure op: 'Het kan levensbedreigend zijn'

De blessure die Jasper Cillessen op 31 maart opliep zag er afschuwelijk uit. De 35-jarige doelman van Las Palmas, die hard geraakt werd door Celta de Vigo-spits Borja Iglesias, vertelt dinsdag aan De Telegraaf hoe het nu met hem gaat. "Eerlijk gezegd gaat het best goed", zo klinkt het opgelucht.

Iglesias kon Cillessen ruim twee weken geleden niet meer ontwijken en kwam al glijdend over het gras met zijn knieën vol in de onderbuik terecht van de Nederlandse keeper. Cillessen werd direct naar het ziekenhuis in Vigo vervoerd. De diagnose: en geperforeerde dunne darm, die door middel van een spoedoperatie moest worden gerepareerd.

"Ik had na die klap veel pijn, maar dacht natuurlijk niet aan een geperforeerde darm", vertelt Cillessen. "Als zo’n botsing honderd keepers overkomt, dan was ik waarschijnlijk de enige geweest die dit letsel had opgelopen."

De blessure die Cillessen had kan levensgevaarlijk zijn. "De inhoud van je darmen kan in je buikholte terechtkomen, waardoor er het risico op buikvliesontsteking is. En dat kan een levensbedreigende aandoening zijn."

Cillessen werd diezelfde avond nog geopereerd. De ex-keeper van onder meer Ajax en FC Barcelona is de clubarts van Las Palmas en de arts in het ziekenhuis van Vigo eeuwig dankbaar. "Ze hebben fantastisch werk geleverd."

"Aanvankelijk was het de bedoeling om me helemaal open te ritsen, maar uiteindelijk is het een kleine ingreep geworden en hebben de artsen de darm dichtgenaaid. Ik heb alleen vier kleine wondjes op mijn buik en die hechtingen lossen vanzelf op. Anders had de revalidatie maanden geduurd."

Toch zal Cillessen een behoorlijke tijd moeten revalideren. De keeper moet in principe zes weken rust houden, voordat hij weer zware arbeid kan leveren. "Maar soms ben ik wat eigenwijs, dus ik hoop wat eerder te kunnen beginnen, deze week al voorzichtig iets op het veld te mogen doen en in mei weer vol gas te geven."