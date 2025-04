'Manchester United wil 'de nieuwe Jude Bellingham' zo snel mogelijk oppikken bij Ajax'

Manchester United heeft interesse in Abdellah Ouazane. De middenvelder van Ajax heeft volgens Daily Mail interesse gewekt tijdens de Afrika Cup Onder 17, waar Ouzane speelde namens Marokko.

Ouazane stal de show namens Marokko Onder 17 in de kwartfinale tegen Zuid-Afrika. De zestienjarige middenvelder van Ajax was aangever bij het derde doelpunt van Marokko in de 3-1 overwinning.

In de groepsfase blonk hij ook al uit, bijvoorbeeld in het duel met Tanzania (3-0 winst). Ouazane wist in die wedstrijd maar liefst twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Ook in de wedstrijd tegen Oeganda (5-0 winst) was hij belangrijk met een assist.

De goede prestaties van de nummer 10 zijn ook Manchester United dus niet ontgaan. De club ziet in hem ‘de nieuwe Jude Bellingham’ en hoopt de in Amsterdam geboren speler te kunnen losweken bij de recordkampioen van Nederland.

Manchester United wil onder nieuwe eigenaar Jim Ratcliffe inzetten op het kopen van jonge talenten, zo liet manager Ruben Amorim onlangs weten in gesprek met Sky Sports. Zo werd Ayden Heaven al voor een miljoen euro van Arsenal gekocht.

Manchester United overweegt om Ouazane snel een aanbod te doen, daar volgens Engelse bronnen meerdere Premier League-clubs hem op de radar hebben staan.

Ajax nam Ouazane in 2016 over uit de jeugd van Zeeburgia. De broer van Ouazane, Zakaria Ouazane, speelt ook voor Ajax. Hij staat in de spits bij Ajax Onder 19.