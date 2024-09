Verliest Joey Veerman onder Peter Bosz zijn basisplek bij PSV? 'Het is te veel op en af'

Joey Veerman ligt, zoals wel vaker, onder een vergrootglas bij PSV. Na een teleurstellend optreden tegen Juventus in de Champions League (3-1 verlies) moest de Volendammer in het uitduel met Fortuna Sittard (1-3 winst) na de eerste helft in de kleedkamer blijven. Theo Janssen en Huub Stevens gaan tegenover het Eindovens Dagblad in op de vorm van Veerman en de vraag of diens basisplek buiten kijf moet staan.

Hoewel er vorige week in Turijn geen enkele PSV'er echt wist te imponeren, was juist de wedstrijd die de creatieve middenvelder speelde een veelbesproken onderwerp. Opnieuw had Veerman niet geleverd in een topwedstrijd.

Tegen Juventus werd hij dan ook na ruim een uur gewisseld voor Ismael Saibari. De 23-jarige Marokkaan kende op zijn minst een noemenswaardige invalbeurt, waarin hij zichzelf meermaals vrijspeelde en uiteindelijk de eretreffer op het bord zette.

Moet Saibari een kans krijgen in de basis van Peter Bosz, ten koste van Veerman? "Elke wedstrijd kan iets anders vragen", weet Stevens, voormalig hoofdtrainer in Eindhoven. "Soms heeft PSV meer Saibari nodig en wil je met een combinatie van kracht en souplesse iets forceren."

"Soms heb je Veerman juist bikkelhard nodig. Of soms zoek je een combinatie van beiden", aldus de zeventigjarige keuzeheer. Stevens denkt dat Bosz gaat afwisselen tussen de twee, ook met het oog op overbelasting.

Janssen, die tijdens zijn actieve loopbaan net als Veerman geroemd werd om zijn passing en creativiteit aan de bal, merkt op dat de PSV'er onder een vergrootglas ligt sinds het EK van afgelopen zomer. "Als hij dan in een grote wedstrijd matig speelt, wil iedereen nog even ‘zie je wel’ roepen."

Toch erkent de Vitesse-scout dat Veerman op het moment in een mindere fase zit. "Ja, het is te veel op en af. Veerman is nog 25 hè. Het is geen krullenjongen meer, maar ook op die leeftijd zijn dipjes niet ongewoon. Bij hem ziet het er snel slechter uit dan het is, zeker als het hele team minder speelt."

"Pure intensiteit en sprints zijn niet zijn grootste kwaliteiten en zullen dat ook niet worden", zo schat Janssen in. "Maar hij loopt waarschijnlijk wel de meeste meters bij PSV."