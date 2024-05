Verdediger van Ajax is ondanks rampseizoen blij met eigen optredens

Devyne Rensch kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn eigen seizoen in dienst van Ajax, zo vertelt hij aan Ajax TV. De verdediger baalt van het teleurstellende seizoen als collectief, maar voelt zelf stappen in zijn ontwikkeling te hebben gemaakt.

Ajax kende op sportief vlak een beroerd seizoen. In de Eredivisie eindigde Ajax op de normaal onwaardige vijfde plek, in de beker blameerde de recordkampioen zich tegen de amateurs van Hercules en in Europees verband kon de club ook geen potten breken.

Het kostte Maurice Steijn eind oktober de kop, toen hij met de Amsterdammers de virtuele laatste plaats bezette. Diens opvolger John van ‘t Schip klom met de hoofdstedelingen naar plaats vijf.

“Ik begon niet op mijn best. We hadden natuurlijk lastige maanden”, vertelt Rensch. “Ik denk dat ik het goed heb opgepakt, vooral ook als je kijkt naar de positie waarop ik heb gespeeld. Ik heb meer centraal dan rechtsback gespeeld. Ik heb het best goed gedaan en kan terugkijken op een goed seizoen.”

Overigens maakt Rensch in deze redenatie wel een fout, daar de geboren Flevolander dit seizoen over alle competities twintig duels op rechtsback gepositioneerd stond en veertien keer in het hart van de defensie speelde.

“Er zaten mindere wedstrijden tussen, maar over het algemeen heb ik veel goede wedstrijden gespeeld”, vervolgt de 21-jarige verdediger. “Ook op de centrale positie, waarop ik misschien niet het best ben. Maar ik kan tevreden terugkijken op mijn eigen seizoen. Ik had wel liever gehad dat we als team een goed seizoen hadden gedraaid dan individueel.”

Als Rensch het seizoen in één woord moet omschrijven reageert hij met ‘lastig’. Wel voelt hij dat zijn teamgenoten tot het einde zijn blijven strijden en baalt hij van de remise tegen Vitesse van afgelopen zondag (2-2).

Rensch maakte op 28 november 2020 als zeventienjarige zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tegen FC Emmen (0-5 winst). Zo’n 3,5 jaar later staat de teller al op 130 wedstrijden voor de Amsterdammers en is hij toegetreden tot de befaamde Club van 100. In 130 duels was hij goed voor 9 goals en 11 assists. Het contract van Rensch loopt nog medio 2025.

