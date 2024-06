Van Dijk ziet problematische factor voor Oranje tegen Polen: ‘Dat is balen’

Het Nederlands elftal en Polen krijgen zondag mogelijk te maken met een extra bemoeilijkende factor. Naar verluidt is de grasmat in het Volksparkstadion te Hamburg van zeer matige kwaliteit en daar baalt onder meer Virgil van Dijk van, zo maakt de aanvoerder van Oranje duidelijk.

Tijdens de laatste persconferentie voor de opening van het EK voor Nederland vraagt verslaggeefster Noa Vahle wat Van Dijk vindt van de grasmat die klaarligt in Hamburg.

De verdediger maakt duidelijk dat hij zich wel zorgen maakt om de omstandigheden, maar dat zijn ploeg ermee zal moeten dealen, net als de Polen.

“Of het veld heel slecht is, dat weten we nog niet exact. Het lijkt erop dat het veld hetzelfde is als in de wedstrijd in Frankfurt toen we tegen Duitsland speelden. De bovenlaag zal waarschijnlijk snel loskomen. Dat is natuurlijk balen, maar beide elftallen zullen ermee om moeten gaan”, aldus Van Dijk.

Het is gebruikelijk dat teams op een eindronde de laatste training afwerken in het stadion waar daarna de wedstrijd gespeeld wordt, maar Oranje had die toestemming niet vanwege de slechte grasmat, legt ook bondscoach Ronald Koeman uit.

“We hebben ervoor gekozen de laatste training ‘gewoon’ in Wolfsburg te doen. Wij vinden dat je veel meer kan doen richting een wedstrijd dan wanneer je in het stadion traint.”

“Maar uiteindelijk hadden we sowieso niet mogen trainen hier vanwege de grasmat”, besluit de bondscoach. De aftrap van het duel met Polen vindt zondag om 15.00 uur plaats.

