Enorme blunder van Federico Dimarco leidt snelste EK-doelpunt ooit in

Albanië heeft geschiedenis geschreven op het EK. Het land zocht direct na de aftrap tegen Italië de aanval en wist al na 22 seconden de score te openen. Nooit eerder werd er zo snel gescoord op een EK.

Een diepe bal van de Albanezen leverde in eerste instantie niets op, daar de bal over de zijlijn verdween. Federico Dimarco mocht een ingooi nemen en nam die dusdanig dramatisch, dat Nedim Bajrami, in Italië spelend voor Sassuolo, de bal keihard in de kruising kon werken na 22 seconden spelen.

Het vorige record stamt uit 2004, toen de Rus Dmitri Kirichenko al na 67 seconden wist te scoren tegen de latere winnaar Griekenland. In 2021 had de Zweed Emil Forsberg 82 seconden nodig om de score te openen tegen Polen.

Doelpunt Albanië??! 1' Nedim Bajrami Italië 0-1 Albanië Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/HC5spFakaU pic.twitter.com/axr3A6LJcD — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

Overigens werd het in de elfde minuut wel weer gelijk, toen Alessandro Bastoni gevonden werd bij de tweede paal en hard raak kopte uit een slimme hoekschop: 1-1. Na iets meer dan een kwartier spelen werd het zelfs 2-1, toen Nicolò Barella fraai raak schoot vanaf randje zestien.

Doelpunt Italië??! 11' Alessandro Bastoni Italië 1-1 Albanië Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/HC5spFakaU pic.twitter.com/gM3piHIaqw — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

