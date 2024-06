Koeman noemt niet Nederland maar ander land als topfavoriet voor EK-zege

Ronald Koeman ziet niet Nederland, maar Frankrijk als voornaamste kandidaat voor de eindzege op het EK, zo maakt de bondscoach duidelijk tijdens de persconferentie daags voor de confrontatie met Polen. Koeman reageert op een vraag van een Franse journalist.

Desgevraagd laat Koeman tijdens het persmoment weten hoe hij de kwaliteiten van Nederland inschat. Hoewel de bondscoach erkent dat Oranje een van de kanshebbers op de eindzege is, wijst hij Frankrijk aan als belangrijkste kandidaat.

“Er zijn verschillende sterke landen, en Nederland is één van die sterke landen. In mijn ogen is er niet een grote favoriet, behalve Frankrijk misschien. Er zit veel ervaring in die ploeg en ze hebben al grote toernooien gewonnen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik denk wel dat het een open gevecht zal gaan worden tussen verschillende landen. Een van de landen die mee gaat strijden is Nederland”, besluit de bondscoach.

Virgil van Dijk, eveneens aanwezig tijdens de persconferentie, geeft aan dat er niet één absolute favoriet is. “Er doen goede teams mee: Frankrijk, Duitsland, Portugal, Engeland... Maar op een toernooi kunnen de kaarten heel anders geschud zijn.”

“Er zijn namelijk erg veel teams en er komen veel factoren kijken bij een toernooi. Hopelijk kunnen wij met Nederland op ons best zijn en er staan. Dat is het doel en we gaan vechten voor de eindzege op het toernooi”, aldus Van Dijk.

Zondag begint het toernooi voor Oranje om 15.00 uur met de wedstrijd tegen Polen. Het duel wordt afgewerkt in Hamburg.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties