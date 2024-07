Ronald Koeman moet lachen om vraag Valentijn Driessen: ‘Het houdt je wel bezig, hè?’

Ronald Koeman is op de persconferentie van het Nederlands elftal in aanloop naar het EK-duel met Polen wat dieper ingegaan op een filmpje dat vrijdag werd gepost op het YouTube-account van Oranje. Dat filmpje ging over de Hollandse School, en aan het eind werd er gesproken over ‘een klein vonkje’.

In het filmpje wordt er gesproken over wat de Hollandse School precies is. Aan het eind van de video wordt er door een voice-over gezegd: “De Hollandse School heeft grote talenten voortgebracht, en het voetbal veranderd.”

“Maar weet je wat het echt zo bijzonder maakt? Dat ondanks dat ze zo hard voor zichzelf zijn, ze maar één klein vonkje nodig hebben om het hele land op z’n kop te zetten. Dat is de Hollandse School.”

Op de persconferentie van zaterdagavond krijgt Koeman van Valentijn Driessen de vraag over welk vonkje dat precies gaat. “Het vonkje”, herhaalt Koeman lachend. “Het houdt je wel bezig, hè? Die Hollandse School.”

“Ja, je moet toch wat hebben”, reageert Driessen. Daar antwoordt Koeman op met een vraag: “Dus het resultaat is niet meer belangrijk?” Driessen: “Jawel, heel belangrijk. Maar dat kan ook met de Hollandse School.”

Vervolgens reageert Koeman serieus op de vraag die Driessen stelde. “Dat is natuurlijk een campagne zoals die gestart is. Dus wat is het vonkje? Ik heb het gevoel dat het vonkje al aan is vanaf dag één dat we bij elkaar zijn.”

“We hebben een prima voorbereiding met elkaar gehad, maar dat is het halve werk. En het begint nu pas. En nu moeten we het op dit podium laten zien, en dan slaat het vonkje bij ons over, en ik hoop ook bij jullie”, besluit de bondscoach.

