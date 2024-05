Ajax onthult opvallend uittenue voor het komend seizoen

Ajax en shirtsponsor adidas hebben vrijdag het uittenue voor het seizoen 2024/25 bekendgemaakt. Via de officiële kanalen van de Amsterdammers is te zien hoe de recordkampioen van het witte uittenue afstapt en aankomend seizoen in opvallende kleuren aan de aftrap zal staan.

Daarmee is het nieuwe uitshirt als eerst gepubliceerd bij Ajax. De supporters moeten nog even wachten op het nieuwe thuistenue en een derde tricot.

Het uitshirt bestaat uit verschillende tinten blauw, met geel als meest opvallende accentkleur. Ook blauwgroen komt terug als accentkleur in banen langs het tenue. Op de achterkant van het tenue zijn de traditionele Amsterdamse Andreaskruizen te zien.

Ajax Away 24/25.



A Work Of Amsterdam. — AFC Ajax (@AFCAjax) May 31, 2024

Eerder lekten onder meer Footy Headlines en X-gebruiker Esvaphane al foto’s van het nieuwe tenue uit.

Op de sociale media van Ajax poseren Devyne Rensch, Jordan Henderson, Mika Godts, Jorrel Hato in het nieuwe uitshirt. Ook Lily Yohannes en Rosa van Gool, speelsters van de Ajax Vrouwen, zijn te zien in de nieuwe uitrusting.

Het trainingstenue van de Amsterdammers heeft geel als de meest prominente kleur, voor de technische staf is dit blauwgroen. De trainingskleding was opvallend genoeg al voor de officiële presentatie te koop bij Zalando.

Reacties

Op social media zijn de reacties erg afwisselend. Zo blijkt dat er over smaak inderdaad niet te twisten valt. De ene Ajax-supporter reageert met een emoji met hartjesogen, terwijl er ook negatieve reacties te lezen zijn als: 'zo lelijk als de nacht' en 'afschuwelijk'.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties