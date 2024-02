Verbazing bij Cambuur over actie Jasper Cillessen: ‘Ik was in shock’

Robert Uldrikis heeft zich verbaasd over een actie van Jasper Cillessen. De Letse spits kopte SC Cambuur dinsdagavond op voorsprong in de halve finale van de beker tegen NEC, maar moest dat bekopen met hoofdpijn.

Cambuur schoot goed uit de startblokken tegen NEC en kwam na een kwart wedstrijd aan de leiding, toen Uldrikis een voorzet van Fedde de Jong achter doelman Jasper Cillessen in het doel kopte.

N.E.C. kwam al dicht bij, maar het is SC Cambuur dat als eerste toeslaat via Roberts Uldrikis! ??????#camnec — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2024

Cillessen, die als een bezetene uit zijn doel kwam, raakte daarbij echter in botsing met de spits van Cambuur. Uldrikis krabbelde op, maar was zichtbaar aangeslagen en moest zich even later alsnog laten behandelen.

"Ik was in shock", blikt Uldrikis terug in gesprek met ESPN. "De doelman kwam uit met zijn knie vooruit, het voelde alsof ik in de UFC zat. Een soort Jorge Masvidal. Ik zag dat de bal erin ging, dus ik was blij. Maar toen voelde ik ineens dat mijn hoofd pijn deed. Daardoor kon ik ook niet juichen. Ik moest eerst even afwachten of het serieus was of niet."

De treffer van Uldrikis kwam tot stand na een mooie aanval van Cambuur. "Het was een goede bal van Jeremy van Mullem", zegt Uldrikis. "De Jong legde voor mij klaar en ik kopte binnen." Vervolgens wijst Uldrikis naar het ei op zijn hoofd, dat dus werd veroorzaakt door Cillessen.

Uiteindelijk lukte het Cambuur niet om de bekerfinale te bereiken. NEC kwam in de tweede helft op gelijke hoogte via Koki Ogawa en trok het duel in de verlenging naar zich toe. Kodai Sano, een andere Japanner, werd de gevierde man.

"We hebben goed gespeeld", aldus Uldrikis. "Veel op de lange bal ook, maar dat was ook het plan. Dat is een van mijn kwaliteiten. Ik ben sterk in de duels, met mijn hoofd en in het vasthouden van de bal. Ik ben blij met mijn goal, maar helaas hebben we er helemaal niets aan."

