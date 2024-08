Veerman lacht na zege PSV op Heracles Almelo maar baalt ook van uitblijven wereldgoal

Joey Veerman blikt direct na Heracles Almelo - PSV (1-3) terug op zijn poging vanaf eigen helft. Zijn inzet halverwege de eerste helft vloog over doelman Fabian de Keijzer heen, maar helaas voor de PSV-middenvelder kwam de bal via de lat terug het veld in.

''Ja, dat was wel jammer. Ik moet hem eigenlijk even terugzien, want hij landt op de kruising ofzo, volgens mij. Die had wel iets meer verdiend'', zegt Veerman bij ESPN in een eerste reactie op zijn opzienbarende uithaal vanaf eigen helft.

Veerman krijgt de bijzondere uithaal direct te zien tijdens het interview. ''Het is een lange keeper (De Keijzer is 1.93 meter lang, red.). Als je die bal daar onderschept, dan weet je dat de keeper altijd iets voor zijn goal staat. Ik zat twee keer te kijken, het moet allemaal wel goed liggen natuurlijk.''

''Ik had het gevoel dat ze hier in het stadion ook hoopten dat hij erin ging'', zegt Veerman met een kwinkslag na de 1-3 zege van PSV. ''Dit is wel zonde ja. Dit was gelijk het Doelpunt van het Seizoen geweest, denk ik. Ja, zonde.''

Veerman krijgt de vraag of hij ooit op dergelijke wijze heeft weten te scoren. ''Je zal het bijna niet geloven, maar ik had het er gisteren (zaterdag, red.) met Drommel over. Op de training bij Oranje onderschepte ik ook een bal, en schoot ik hem vanaf zestig meter over de keeper heen. Maar die ging er wel in.''

''En gisteren liet ik dat filmpje zien. Ja, echt zonde dat hij er niet ingaat'', aldus Veerman, die PSV zwak zag starten. ''Hoe wij verdedigend staan, is heel erg slecht. En daar moeten we echt naar kijken. Want dit is geen Champions League-waardig niveau.''

PSV kwam al snel op achterstand, nadat Fredrik Oppegárd een strafschop veroorzaakte. De Eindhovenaren draaiden de boel na rust om na een eigen doelpunt van Ivan Mesik. Johan Bakayoko tekende, met geluk, voor de 1-2 en Couhaib Driouech bepaalde de eindstand op 1-3.