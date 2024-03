Veelbesproken Peersman reageert voor het eerst op snoeiharde tackle op Stengs

Marvin Peersman heeft maandagavond gereageerd op zijn spijkerharde tackle op Calvin Stengs. De vleugelverdediger van FC Groningen zette in de bekerwedstrijd tegen Feyenoord een schaar in op de benen van de flegmatieke buitenspeler, die huilend per brancard van het veld moest worden gedragen.

Het duel tussen Feyenoord en Groningen liep afgelopen donderdag tegen zijn einde bij een 2-1 stand, toen Peersman een harde tackle inzette van achteren op de benen van Stengs. De aanval van Feyenoord liep door, maar Stengs bleef liggen.

De middenvelder annex buitenspeler sloeg zijn handen voor de ogen en moest per brancard van het veld worden gedragen. Gevreesd werd voor een zware blessure.

"Ik wilde hem tegenhouden en naar de grond werken, maar zijn knie stond verkeerd", blikt Peersman maandag na FC Den Bosch - FC Groningen (1-4) terug voor de camera van RTV Noord.

"Het is nooit mijn intentie geweest om hem te blesseren. Ik hoor van mensen dat het bewust was, maar dit is nooit mijn intentie geweest."

Peersman heeft Stengs een berichtje gestuurd en daarin zijn excuses aangeboden. "Vandaag (maandag, red.) voor de wedstrijd vertelde hij wat hij had. Ik ben blij dat hij niks heeft gescheurd. Ik wens hem een spoedig herstel."

De schade bleef redelijk beperkt voor Stengs. Feyenoord liet maandag weten dat de Oranje-international 'de komende weken' niet inzetbaar is. De Rotterdammers verwachten hem na de aankomende interlandperiode (eind maart) weer terug.

