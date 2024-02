Feyenoord moet drie dagen voor topper tegen PSV vrezen voor zeer zware blessure

Calvin Stengs heeft in de blessuretijd van Feyenoord - FC Groningen een ogenschijnlijk zware blessure opgelopen. De middenvelder annex buitenspeler ging naar de grond na een duel met Marvin Peersman en brak in tranen uit.

Het duel tussen Feyenoord en Groningen liep tegen zijn einde bij een 2-1 stand, toen Peersman een harde tackle inzette van achteren op de benen van Stengs. De aanval van Feyenoord liep door, maar leverde geen goal op.

De tackle van Marvin Peersman op Calvin Stengs.

Even later besloot Luka Ivanusec de bal toch maar buiten te spelen, toen de blessure van Stengs zeer ernstig bleek. De linkspoot greep kermend van de pijn naar zijn rechterknie.

Commentator Leo Oldenburger vreest het ergste. "Het is duidelijk dat hij last heeft. Kijk eens hoe Peersman inkomt, joh. De pijn is duidelijk, de boosheid moet gericht zijn op Peersman en de arbitrage dat dit onbestraft blijft."

"Spelers die zo hun gezicht begraven in hun shirt, verraadt wel dat de pijn bijzonder en behoorlijk is en de vrees voor een stevige blessure toeneemt. De absentenlijst bij Feyenoord was al zo lang", aldus Oldenburger.

Stengs moest uiteindelijk per brancard van het veld worden gedragen. Hij kreeg een groot applaus van Het Legioen. Feyenoord won de halve finale van Groningen met 2-1.

'Vieze overtreding'

Jan Joost van Gangelen en Kees Kwakman schrikken van de beelden. "Dit is echt een hele vieze overtreding. Wij konden het niet heel goed zien omdat we naar beneden liepen. Natuurlijk is het niet zijn intentie om Stengs geblesseerd te schoppen."

"Waarschijnlijk zeggen ze vanuit het VAR-centrum iets over 'intensiteit' en dat het niet hard is, maar kijk even hoe het met Stengs afloopt. Ik ben snel van de rode kaarten trekken, maar wat mij betreft kun je hier een rode kaart voor geven", aldus Kwakman.

