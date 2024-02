Slot vreest het ergste voor Stengs: ‘Verschrikkelijk, je houdt je hart vast'

Arne Slot vreest Calvin Stengs voorlopig kwijt te zijn. De middenvelder annex buitenspeler van Feyenoord werd in de slotfase van de bekerwedstrijd tegen FC Groningen (2-1 winst) uit de wedstrijd geschopt door Marvin Peersman en moest per brancard van het veld.

Stengs voelde meteen dat het mis was na de tackle van Peersman en greep onmiddellijk naar zijn knie. De technicus kermde het uit van de pijn en verliet al huilend per brancard het veld onder luid applaus van Het Legion.

"Dat is verschrikkelijk om te zien", reageert Slot na afloop bij ESPN. "We hebben allemaal naar de tackle zitten kijken na de tijd. Je houdt je hart vast. Dat hij pijn heeft is helder, maar de exacte diagnose kunnen we nog niet stellen."

Slot wil de komende dagen afwachten. "Je houdt rekening met het ergste, maar laten we alsjeblieft hopen dat deze jongen dat bespaard blijft. Hij is nu al goed voor ons, maar ik heb ook met hem gewerkt vóór zijn eerste blessure. Toen was hij écht belachelijk goed."

In het verleden werkten Slot en Stengs samen bij AZ, toen de flegmatieke linkspoot ook al getroffen werd door een zware knieblessure. Dat kostte hem veertien (!) maanden revalidatie. "Ik vind het zo verschrikkelijk voor hem dat hij met een knie door het leven moet die hij nu heeft. Dat belemmert hem al."

"Hij is een van de weinige spelers die die creativiteit heeft in ons elftal. Ik mag er niet aan denken dat er iets ergs aan de hand is. Maar het is te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen. Dat moet de komende dagen blijken."

Over de wedstrijd

Feyenoord had het lange tijd heel lastig met Groningen. De bezoekers kwamen zelfs op voorsprong. Uiteindelijk voltrok Ondrej Lingr het vonnis in minuut 83 nadat David Hancko Feyenoord op gelijke hoogte had gezet.

"Als je naar het spelbeeld van de eerste helft hebt gekeken, ben je opgelucht als je na de tijd met een 2-1 overwinning staat", beseft Slot. "We werden niet verrast door hun intenties, maar misschien wel de kwaliteit waarmee ze het uitvoerden."

"Er waren een aantal jongens die op hun tandvlees liepen. Ik heb net Hancko eruit gepikt. Ik zie heus wel dat hij vermoeiders is dan hij in andere wedstrijden is geweest. Maar iemand die al kampioen geweest is accepteert geen nederlaag."

