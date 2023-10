V/d Vaart zet vraagtekens bij aanwezigheid tafelgast: ‘Willen jullie spanning?’

Zondag, 15 oktober 2023 om 23:09 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart zet zijn vraagtekens achter de aanwezigheid van Süleyman Öztürk aan tafel bij Studio Voetbal. De journalist zei afgelopen week Van der Vaart zelden te kunnen betrappen op een zinnige opmerking, en zondagavond zat het duo tegenover elkaar in de uitzending. Dat leverde direct opvallende televisie op.

Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt aan het begin van het programma of Van der Vaart en Öztürk elkaar al gesproken hadden. “In een analyse bij VI zei je dat Rafael niet op een zinnige opmerking te betrappen is. Voor de duidelijkheid: dat is niet de reden dat we je hebben uitgenodigd. Dat stond al langer op de planning”, aldus Van Ramshorst.

“Ik wil daar wel wat over zeggen”, reageert Van der Vaart meteen. “Allereerst vind ik het geweldig dat je hier zit. Dat is een teken van karakter tonen. Als je de 109-voudig international van het Nederlands elftal nooit op een zinnige opmerking kan betrappen...”

“Kijk, je mag echt alles over mij zeggen, want dat interesseert me helemaal niks. Maar toen ik hoorde dat hij (Öztürk, red.) hier zou zitten, dacht ik wel van: nou...”, vervolgt Van der Vaart.

“Wilden we een keer een spannende uitzending maken? Ik moest een tijdje terug mijn excuses aanbieden. Pierre van Hooijdonk heeft twee weken op de bank zitten na zijn opmerkingen over Maurice Steijn. Dit voelt nu een beetje alsof jullie een spannende uitzending willen maken.”

“Nogmaals, geen probleem dat je hier zit en alle respect. Inderdaad, ik neem mezelf ook niet zo serieus. Ik kijk voetbal als liefhebber, dus misschien heeft hij wel meer verstand van voetbal dan ik.” Van der Vaart benadrukt dat hij nu geen hard feelings heeft.

Öztürk geeft eveneens aan dat hij meermaals contact heeft gezocht met de NOS om het doel van zijn aanwezigheid in de uitzending te bespreken. “Ik wilde weten waarom ik uitgenodigd ben. Want als het is om tegenover jou te zitten, dan vind ik dat een beetje goedkoop. Maar dat was niet zo.”