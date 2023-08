Vanenburg staat weer op het veld met Ihattaren: ‘Soms komt hij, dan weer niet’

Dinsdag, 1 augustus 2023 om 13:16 • Laatste update: 13:33

Mohamed Ihattaren staat zo nu en dan op het trainingsveld bij de amateurs van COV DESTO. De aanvaller annex middenvelder, die onlangs zijn contract bij Juventus ontbonden zag worden, werkt in Vleuten onder de vleugels van Gerald Vanenburg. De oud-international hield zich bij Ajax ook al bezig met de fitheid van het gevallen toptalent, maar benadrukt dat het ditmaal niet te serieus moet worden genomen.

"We maken een beetje lol, trappen een balletje, ik ben hem niet aan het helpen of zo”, aldus Vanenburg tegenover het Algemeen Dagblad. "Het is geen trainen, het is een potje voetballen. Soms komt hij, dan weer een tijdje niet. Het belangrijkste is dat hij weer aan de gang gaat. Dat zal hij echt zelf moeten doen." Vanenburg zegt niet te weten of er clubs in de markt zijn voor Ihattaren.

Het voormalig jeugdproduct van PSV leek onlangs op weg naar Turkije. Volgens journalist Salim Manav had Samsunspor de 21-jarige middenvelder een aanbieding gedaan, maar heel concreet is dat tot dusver nog niet geworden. Door zijn transfervrije status is hij nu vrij om te gaan en staan waar hij wil. Juventus besloot vorige week om het tot medio 2025 doorlopende contract van Ihattaren te ontbinden.

Mocht het toch nog tot een overgang komen, dan hoeft de Turkse club PSV enkel een opleidingsvergoeding te betalen. Samsunspor werd het afgelopen seizoen kampioen op het tweede niveau van Turkije en komt daardoor de komende jaargang uit in de Süper Lig. De promovendus versterkte zich onlangs nog met ex-Spartaan Rick van Drongelen, die voor 200.000 euro overkwam van 1. FC Union Berlin.