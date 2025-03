'Speler van Ajax bood zich vorig jaar aan bij PSV, maar ze wilden hem niet'

PSV heeft afgelopen transferzomer nagelaten om Bertrand Traoré binnen te halen, zo onthult Valentijn Driessen maandag aan tafel bij Vandaag Inside. De aanvaller, die uiteindelijk naar Ajax ging, maakte zondag het tweede doelpunt tegen PSV (0-2).

De beelden van het doelpunt van Traoré worden getoond in Vandaag Inside. "Je moet eens kijken bij die goal hoe Malacia verdedigt!", zegt Johan Derksen. "Die hobbelt er maar een beetje achteraan."

"Die Traoré is een lichtgewicht, die moet je toch zo van de bal zetten?", vraagt Driessen. Ook doelman Walter Benítez had volgens de journalist van De Telegraaf meer kunnen uitrichten. "Dat is ook een drollenvanger! Die pakt nooit een punt voor PSV."

René van der Gijp is het er volledig mee eens: "Je weet: als die Traoré naar binnen komt, kan hij hem maar in één hoek schieten. Hij kan hem niet in de korte hoek schieten, want dan schiet hij hem tegen Malacia."

"Dat moet die keeper weten", aldus Driessen. "Maar weet je wie dat ook al zes jaar weet? Dat is Peter Bosz! Die heeft bij Ajax én Vitesse met Traoré gewerkt."

Bosz zag vorig jaar zomer volgens Driessen af van de komst van Traoré. "Hij wilde gratis naar PSV komen, maar die hadden ze niet nodig. Traoré zat toen op een dood spoor bij Villarreal." Ajax pikte de rechtsbuiten uit Burkina Faso vervolgens transfervrij op.

Pas in september haalde PSV met Ivan Perisic alsnog een extra vleugelspits, zo stipt Driessen aan. De komst van 36-jarige Kroaat heeft uitstekend uitgepakt voor de Eindhovenaren, want hij verdrong Johan Bakayoko moeiteloos uit de basis.