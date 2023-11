‘Van Wolfswinkel laat Eredivisionist blauwtje lopen en blijft bij FC Twente’

Donderdag, 30 november 2023 om 14:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:32

Ricky van Wolfswinkel keert definitief niet terug bij FC Utrecht, zo schrijft Dennis van Bergen in het Algemeen Dagblad. In de Domstad zijn ze op zoek naar een scorende spits, waarbij de naam viel van de aanvaller van FC Twente. Van Wolfswinkel voelt echter niks voor een vertrek uit Enschede.

De naam van Van Wolfswinkel dook de afgelopen weken op bij zowel Utrecht als Vitesse, twee clubs waar hij in het verleden werkzaam was. In de Domstad lag een hereniging met Ron Jans in het verschiet.

De in september aangestelde hoofdtrainer heeft binnen zijn selectie niet de beschikking over een onbesliste nummer één in de punt van de aanval en was graag herenigd met Van Wolfswinkel.

"Maar de routinier heeft, ondanks zijn reserverol bij FC Twente, geen plannen om terug te keren in Galgenwaard. Daarvan is Jans op de hoogte", schrijft Van Bergen. "In de zoektocht naar de ideale elf is het vinden van een ‘nieuwe’ Tasos Douvikas topprioriteit voor FC Utrecht."

Douvikas was afgelopen seizoen negentien keer trefzeker namens FC Utrecht in de Eredivisie, wat hem samen met Xavi Simons gedeeld topscorer maakte. De Griek vertrok afgelopen zomer voor zo'n twaalf miljoen euro naar Celta de Vigo.

Zonder Douvikas gaat het moeizaam met Utrecht. De Domstedelingen bivakkeren in de onderste regionen van de Eredivisie en wisten pas dertien keer te scoren dit seizoen.

Alleen Vitesse (9), RKC Waalwijk (10), Almere City (12) en Fortuna Sittard (12) wisten dit seizoen minder vaak te scoren. Utrecht bezet de zestiende plek en speelt zondag in eigen huis tegen AZ.