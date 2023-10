Van Veen lijkt alle aandacht op te eisen maar daar is dan Kemper in minuut 96

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 22:15 • Rian Rosendaal

NAC Breda heeft vrijdagavond in extremis met 3-2 gewonnen van FC Groningen. Kevin van Veen scoorde tweemaal voor de bezoekende club en zorgde na zijn eerste treffer voor een tijdelijke staking vanwege uitbundig juichen voor het vak met NAC-supporters. De aanvaller leek na rust een punt te redden voor Groningen, dat alsnog onderuit ging omdat NAC in de 96ste minuut in de persoon van Boy Kemper wist te scoren met een keiharde kopbal uit een hoekschop.

NAC kende een droomstart voor eigen publiek, want Tom Boere kon al in de vierde minuut binnenkoppen uit een hoekschop: 1-0. De Parel van het Zuiden kreeg daarna diverse kansen om uit te lopen, maar beloonde zichzelf telkens niet in kansrijke positie. Het was juist Groningen dat na bijna een halfuur spelen op 1-1 kwam. Van Veen krulde een vrije trap bijzonder fraai langs de muur in de rechterhoek, om vervolgens zijn zelfbeheersing te verliezen. De spits provoceerde de B-Side achter het doel van NAC opzichtig, schopte richting een reclamebord en kreeg bier van de boze fans over zich heen. Wat volgde was een tijdelijke staking en geel voor de Groningen-spits. NAC repte op X over een 'dieptrieste actie' van Van Veen.

?? Kevin van Veen schiet vrije trap snoeihard raak! ??#nacgro — ESPN NL (@ESPNnl) October 6, 2023

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 9 7 1 1 17 22 2 FC Emmen 9 5 3 1 6 18 3 ADO Den Haag 9 5 3 1 6 18 4 FC Eindhoven 9 4 5 0 5 17 5 Willem II 9 5 2 2 4 17 6 FC Dordrecht 9 3 5 1 4 14 7 De Graafschap 9 4 2 3 0 14 8 VVV-Venlo 9 4 2 3 -1 14 9 Helmond Sport 9 4 1 4 4 13 10 FC Groningen 9 4 1 4 4 13 11 SC Cambuur 9 4 1 4 0 13 12 Jong PSV 9 4 1 4 -6 13 13 Jong AZ 9 3 2 4 -2 11 14 NAC Breda 9 3 2 4 -3 11 15 Jong FC Utrecht 9 3 2 4 -7 11 16 MVV Maastricht 9 3 1 5 -3 10 17 FC Den Bosch 9 3 0 6 -4 9 18 Jong Ajax 9 1 2 6 -8 5 19 TOP Oss 9 1 1 7 -6 4 20 Telstar 9 1 1 7 -10 4

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Na een korte afkoelingsperiode kwamen beide elftallen weer de kleedkamer uit in het Rat Verlegh Stadion. Boere leek de voorsprong van NAC te herstellen in minuut 37, maar Michael Verrips wist dat te voorkomen met een fabelachtige redding. De 2-1 voor NAC kwam er alsnog een minuut voor het rustsignaal. Een knal van Dominik Janosek kon nog worden gekeerd door Verrips, maar in de rebound was Martin Koscelnik was er als de kippen bij om af te werken. Het was overigens het eerste doelpunt van de rechtsback in het shirt van NAC. Het was in de 75ste minuut echter opnieuw Van Veen die de aanhang van NAC stil kreeg. De aanvalsleider van Groningen kopte raak en besloot na de 2-2 om iets ingetogener te juichen. Waar iedereen in Breda al dacht aan een gelijkspel, was het Kemper die keihard binnenkopte uit een hoekschop vanaf links. Grote vreugde bij de doelpuntenmaker en de fans van NAC na de zeer late overwinning, waardoor de Bredanaars naar plaats veertien stijgen. Groningen likt de wonden en bezet de enigszins teleurstellende tiende plaats.