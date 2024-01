Van 't Schip spreekt Van Basten tegen en verdedigt twee spelers van Ajax

John van ‘t Schip is dinsdagavond in de bres gesprongen voor Ajax-middenvelders Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. Te gast bij Rondo van Ziggo Sport ging de trainer van de Amsterdamse club in op een opmerking van Marco van Basten, die kritiek uitte op het duo.

“Het middenveld is drama en de achterhoede is drama. Dat is dan waarmee je moet werken”, stelt Van Basten in het praatprogramma. Van ‘t Schip is het niet eens met de voormalig spits. “Het middenveld is helemaal geen drama.”

“We moeten niet vergeten dat Taylor een jongen is van 21 en Hlynsson is ook pas 19”, gaat Van ‘t Schip verder. “Van hem zien we ook niks”, countert van Basten direct.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Hij zit inderdaad in een mindere fase”, erkent Van ‘t Schip. “Maar het zijn allebei gewoon goede voetballers. De selectie is jong en daarmee moet je aan de slag.”

Tafelgast Ruud Gullit vraagt of Van ‘t Schip daarom ook een ervaren speler als Jordan Henderson aan de selectie van Ajax wil toevoegen. “Het ontbeert het elftal duidelijk aan ervaring, dus het is zo dat we daarin de balans willen herstellen.”

De Amsterdamse trainer wordt later ook nog gevraagd naar een update over een eventuele komst van Henderson. “Er is al heel veel over gezegd, ik hou het erbij dat we ervaring nodig hebben in het elftal."

Volgens De Telegraaf-journalist Mike Verweij wil Henderson dolgraag naar Amsterdam komen en is hij bijna persoonlijk rond met Ajax. Alleen zijn club Al-Ettifaq doet niet zo makkelijk afstand van zijn aanvoerder.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties