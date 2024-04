Van 't Schip onthult hoelang Brobbey in actie kan komen tegen Feyenoord

Brian Brobbey kan hooguit twintig minuten in actie komen tijdens de Klassieker. Dat vertelt Ajax-trainer John van 't Schip voorafgaand aan de wedstrijd tegenover ESPN. Daarnaast geeft de oefenmeester ook tekst en uitleg bij de reservebeurt van Chuba Akpom, die eveneens niet helemaal okselfris is.

Het was überhaupt al de vraag óf Brobbey de Klassieker zou gaan halen. De Ajax-spits kampte met hamstringklachten, maar kon zaterdag wel weer meedoen met de groepstraining.

Op basis daarvan gaf de medische staf groen licht, zo deelt Van 't Schip. "Brobbey kan denk ik twintig minuten meedoen", aldus de Ajax-trainer.

"Hij is gisteren weer ingestroomd en het is al opvallend snel gegaan met zijn hamstring. Daar is nog wel enige voorzichtigheid mee."

Datzelfde geldt voor Akpom, die het midweekse duel met Go Ahead Eagles (1-1) moest laten schieten wegens een enkelblessure. De Engelsman voelt zich inmiddels weer fit genoeg om te spelen.

"Akpom heeft de hele week niet kunnen trainen, zijn enkel zat op slot. Dat is de afgelopen twee, drie dagen steeds beter gegaan. Gisteren had hij nog wel een beetje pijn, maar hij kon wel weer meetrainen. Maar zoals het vandaag is, is hij wel inzetbaar", aldus Van 't Schip.

Van 't Schip kan tegen Feyenoord ook niet beschikken over Jordan Henderson, Steven Berghuis en Diant Ramaj. Eerstgenoemden ontbraken al langer wegens blessures; Ramaj meldde zich na het duel met Go Ahead in de ziekenboeg met een elleboogbreuk. Naar verwachting komt de Duitse doelman dit seizoen niet meer in actie.

