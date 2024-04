Van 't Schip en Ajax horen goed nieuws in aanloop naar Klassieker met Feyenoord

Daags na het late 1-1 gelijkspel met Go Ahead Eagles zal Ajax de training hervatten met het oog op de Klassieker tegen Feyenoord aankomende zondag. Brian Brobbey zal aanwezig zijn bij die groepstraining en kan dus mogelijk spelen in Rotterdam.

"Brian Brobbey hervat vrijdag de groepstraining bij Ajax", schrijft Mike Verweij van De Telegraaf op X. "Mogelijk inzetbaar in Klassieker."

Afgelopen zondag wist Van 't Schip nog niet met zekerheid te melden of Brobbey fit zou zijn voor het duel in De Kuip. Voor Jordan Henderson en Steven Berghuis komt het heetgebakerde potje in elk geval te vroeg.

"Dat is nog niet afgeschreven", antwoordde Van 't Schip na afloop van het duel met PEC Zwolle (3-1 zege) op de vraag of Brobbey het treffen zou halen. Tegen Go Ahead bleek naast Brobbey ook Chuba Akpom geblesseerd.

De Engelse spits werd in de punt van de aanval vervangen door Steven Bergwijn. Mocht Brobbey zondag inzetbaar blijken, zal John van 't Schip vermoedelijk Kristian Hlynsson of Mika Godts naar de bank verwijzen. Dat duo vormde completeerde donderdag samen met Bergwijn de voorhoede.

Vermoedelijk zal Bergwijn naar zijn favoriete linkerkant verhuizen, waardoor Brobbey de centrale rol op zich zal nemen. Van 't Schip moet op de rechterflank de knoop doorhakken.

De coach zal moeten beslissen of hij voor Hlynsson kiest, die doorgaans een basisplek heeft onder de coach, of voor Godts, die zeer dreigend oogt en de laatste twee wedstrijden twee assists noteerde.

