Van Persie stuurt grote namen naar Feyenoord Onder 21 in jacht op promotie

Feyenoord Onder 21 krijgt hulp van Robin van Persie in de jacht op promotie naar de Tweede Divisie. Een aantal spelers van de hoofdmacht treedt zaterdag namelijk aan tegen SC Cambuur in de promotiewedstrijd, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Givairo Read, Anis Hadj Moussa, Antoni Milambo en Plamen Andreev zijn tijdelijk toegevoegd aan het beloftenelftal. Read liet vorige week in Matchday van Broederliefde al weten dat hij Feyenoord Onder 21 graag wilde helpen in de promotiestrijd.

Van Persie liet onlangs doorschemeren dat hij collega Pascal Bosschaart dolgraag wil helpen in de laatste fase van het seizoen. ''Het is gewoon heel erg belangrijk dat we promoveren.''

Feyenoord kroonde zich eerder tot najaarskampioen en is bij winst op voorjaarskampioen SC Cambuur op 31 mei algeheel kampioen. Daarna volgt een tweeluik met Jong Sparta, de nummer zestien van de Tweede Divisie, om promotie naar het hoogste amateurniveau.

De ontmoeting met Cambuur zou eerst in Friesland worden afgewerkt. De Friezen krijgen de organisatie echter niet rond, waardoor het duel nu op Varkenoord zal worden gespeeld.

Feyenoord kreeg tien jaar geleden de mogelijkheid om een beloftenelftal in te schrijven voor de Keuken Kampioen Divisie. Vanwege financiële redenen werd destijds besloten om een streep te zetten door de plannen.

De wens om deel uit te maken van de voetbalpiramide leeft nog steeds in Feyenoord-kringen, waardoor het duel met Cambuur, en een eventueel tweeluik met Jong Sparta, als zeer belangrijk wordt gezien. Ajax en PSV spelen al jaren met teams in de Keuken kampioen Divisie.