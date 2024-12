Van Persie deelt mooi cadeau uit aan zijn spelers na eerste uitzege van sc Heerenveen

Robin van Persie boekte zondag eindelijk zijn eerste uitoverwinning als trainer van sc Heerenveen. De oud-aanvaller prijst zijn ploeg voor de strijdlust die getoond werd tegen Willem II, dat vlak voor tijd op gelijke hoogte kwam. Een hele late treffer van Luuk Brouwers bracht de drie punten alsnog binnen voor Heerenveen. "Dit is waar ik het vooraf met de jongens over gehad heb", aldus Van Persie voor de camera bij ESPN.

Het spektakel was te vinden in de slotfase van de wedstrijd tussen Willem II en sc Heerenveen. Tot de 84ste minuut stond het 0-0, maar dankzij een penalty van Ion Nicolaescu, een eigen doelpunt van Mickey van der Hart en een doelpunt in de laatste minuten van Luuk Brouwers wisten de Friezen hun eerste uitoverwinning te behalen.

Van Persie was na afloop uitzinnig van vreugde. "Dit is het geloof waar we het over hebben gehad", aldus de coach van Heerenveen. "Je kan tegen een tegengoal aanlopen, maar je moet altijd blijven geloven."

De spelers van Heerenveen worden daarvoor beloond. "Onze aanvoerder, Luuk, heeft net in de kleedkamer aan de jongens verteld dat ze twee dagen vrij krijgen. Ik was het daarmee eens", aldus Van Persie.

Van Persie krijgt de vraag waar dat vooral gebaseerd is. "Het is op basis van de winstpartij. We zouden eigenlijk morgenochtend trainen, maar dat kunnen we woensdag goedmaken. De jongens hebben het verdiend. Ze hebben goed gespeeld, hard gewerkt."

De reactie van matchwinner Brouwers

Het winnende doelpunt werd gemaakt door uitgerekend Brouwers, die vorige week na de wedstrijd tegen RKC Waalwijk nog vernietigend uithaalde naar het eigen Heerenveen-publiek. Brouwers was boos dat de aanhang de naam van Simon Olsson scandeerde, die niet op het veld stond.

Een week later heeft de boosheid plaatsgemaakt voor vreugde. "Ik denk dat dit het voetbal in een week omschrijft", reageert Brouwers. "De ene week krijg je wat je op af, de andere week ben je matchwinner. Ik wil de credits niet op mezelf afschuiven. We hebben afgelopen week goede gesprekken gevoerd. Als je dan op deze manier wint, voelt dat lekker."