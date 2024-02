Van Hooijdonk: ‘Ik heb lang nagedacht. Hij is de beste speler van de Eredivisie’

Pierre van Hooijdonk is diep onder de indruk van Joey Veerman, zo maakt hij duidelijk tijdens het programma Studio Voetbal. De analyticus genoot van het optreden van de middenvelder van PSV in het gewonnen duel met PEC Zwolle (1-7) en hij noemt Veerman op dit moment 'de beste speler van de Eredivisie'.

“Achter elke pass die Veerman geeft, zit een boodschap”, zo begint Van Hooijdonk. “We hebben het vaak genoeg gehoord: je moet de bal passen met een boodschap zodat de ontvanger eigenlijk al weet wat de bedoeling is van die pass.”

“Bij Veerman is de balsnelheid altijd perfect. Je kan er als ontvanger altijd mee doen en laten wat je wilt. In de wedstrijd legt hij hem zes of zeven keer van links naar rechts op Bakayoko, die gelijk kan aannemen en zijn actie kan inzetten.”

“Veerman doet de bal gewoon nooit pijn. Er zit zoveel gevoel in zijn aanname en in iedere pass die hij geeft. Ik heb er goed over nagedacht, maar op dit moment is hij de beste speler in de Eredivisie. Dat vind ik echt”, aldus Van Hooijdonk.

De analist is ervan overtuigd dat Veerman eenvoudigerwijs een stap hogerop aan zou kunnen. “Ik heb al vaker gezegd: hij kan met twee vingers in de neus mee bij de top zes van de Serie A.”

Ibrahim Afellay sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Samen met Jerdy Schouten is hij echt dé motor van PSV. Hij geeft gewoon ballen die anderen niet kunnen geven.”

“Hij geeft ook ballen waardoor anderen wat meer tijd kunnen hebben voor een volgende actie. Voor dit PSV is hij absoluut onmisbaar”, besluit Afellay.

