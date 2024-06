Wim Kieft ergert zich in het Nederlands elftal aan Xavi Simons: ‘Hij moet echt van dat dramagedrag af’

Wim Kieft was zondagmiddag op uitnodiging van de KNVB als ‘EK-legend’ aanwezig bij het duel tussen Polen en Nederland. De oud-spits laat in zijn column in De Telegraaf zijn licht schijnen op de prestatie van het Nederlands elftal en noemt het optreden van Xavi Simons en Joey Veerman ‘teleurstellend’. “Simons moet echt van dat dramagedrag af.”

Kieft zag hoe Nederland in de eerste helft de bovenliggende partij was tegen Polen, maar dat niet wist om te zetten in een voorsprong. Uiteindelijk was het Wout Weghorst die ruim tien minuten voor tijd de bevrijdende 1-2 op het scorebord zette. “Een prima doelpunt, want hij schiet hem echt heel knap in met zijn linkerbeen.”

“Memphis Depay zal van het optreden van Weghorst niet direct in de war raken, maar het is voor een spits toch altijd een teleurstelling als je ziet dat één van je concurrenten de winnende goal maakt”, vervolgt Kieft. “Helemaal als je vlak daarvoor door hem bent afgelost.”

De oud-spits noemt een basisplaats van Weghorst in Oranje ‘een utopie’. “Ronald Koeman gaat niet met hem starten. Waarom zou hij als het op deze manier goed werkt?” Kieft vindt bovendien dat zowel Simons als Veerman ‘teleurstellend’ speelde. “Bij het minste of geringste blijft Simons maar vallen en vervolgens liggen om daarna verongelijkt te reageren.”

“Hij moet echt van dat dramagedrag af”, is de columnist stellig. “Veerman was geen schim van de Veerman in het shirt van PSV. Hij verdient een tweede kans, omdat Koeman ook niet veel te kiezen heeft. De alternatieven op het middenveld zijn dun gezaaid. Daarbij: wissel je Veerman, dan ben je hem voor de rest van het EK kwijt.”

Kieft gelooft daarom ook niet dat de middenvelder van PSV tegen Frankrijk op de bank zal beginnen. “De Fransen zijn van een ander niveau dan Polen en niet voor niets de grote favoriet en vicewereldkampioen. Die spelen wat tempootjes hoger en hebben voorin veel meer kwaliteit rondlopen met Kylian Mbappé en Antoine Griezmann.”

“Voor Nederland is het sowieso lekker om met een overwinning en vertrouwen aan de aftrap te staan. Gaat het fout, dan kan je het goedmaken in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk en dan is een gelijkspel waarschijnlijk genoeg voor een plaats in de volgende ronde.” Oranje en les Bleus nemen het vrijdagavond om 21:00 uur tegen elkaar op in Leipzig. Het Nederlands elftal sluit de groepsfase volgende week dinsdag (18:00 uur) in Berlijn af tegen Oostenrijk.

