Van Hooijdonk gelooft totaal niet in stunt Feyenoord tegen kwakkelend Manchester City

Pierre van Hooijdonk ziet Feyenoord dinsdagavond niet stunten tegen het dolende Manchester City in de Champions League. De oud-spits van de Rotterdammers vindt een punt echt het maximaal haalbare voor de ploeg van trainer Brian Priske.

''Er is wat hoop gekomen. Dat komt door de resultaten van Manchester City in de laatste vijf wedstrijden, die ze verloren hebben. En de opwaartse lijn die Feyenoord te pakken heeft in de competitie'', legt Van Hooijdonk beide ploegen naast elkaar in gesprek met Noa Vahle van Ziggo Sport.

''Maar ik vind het verschil nog steeds vrij groot, hoor'', verwacht de voormalig aanvaller geen wonderen van Feyenoord in het Etihad Stadium. Vahle merkt op dat de dramatische reeks misschien meespeelt in de hoofden van de spelers van Manchester City.

''Nee'', stelt Van Hooijdonk resoluut. ''Want ze hebben heel veel kansen gekregen in die wedstrijden. Dan ga je door zo'n periode heen, dat het allemaal even niet raak is. Op het moment dat ze geen kansen meer creëren, dan gaat het pas in de hoofden van de spelers meespelen.''

''Maar nu niet. Het is een kwestie van dat het weer goed moet vallen. Het is voor Feyenoord niet te hopen dat dat vanavond is'', herhaalt de analist nog eens dat Manchester City ondanks de verliesbeurten nog steeds een topteam heeft.

Vahle wil tot slot weten wat Van Hooijdonk verwacht van de Champions League-wedstrijd in Manchester. ''Een punt zou al een geweldig resultaat zijn. Ik denk ook dat je daar van uit moet gaan. Winst is in mijn ogen iets dat onmogelijk is.''

Manchester City verzamelde zeven punten uit de eerste vier duels in de Champions League en staat tiende. Feyenoord bezet met zes punten uit vier wedstrijden plek 22.