Van Hanegem vindt Luuk de Jong ‘geen bijzondere kopper’ en legt schuld bij Ajax

Zondag, 30 april 2023 om 12:48 • Guy Habets • Laatste update: 13:35

Willem van Hanegem vindt niet dat Luuk de Jong een wapen in de lucht is voor PSV. De Kromme stelt dat de aanvalsleider van de Eindhovenaren vorige week tegen Ajax (3-0) vooral met het hoofd kon scoren omdat Jurriën Timber zich liet verrassen en verbaast zich er dan ook over dat De Jong al vijf keer op rij kon scoren tegen de uittredend landskampioen.

De Jong kopte een week geleden de 1-0 tegen de touwen uit een voorzet van Johan Bakayoko, maar dat had volgens Van Hanegem niets met de kopkracht van de Achterhoeker te maken. "Hij is niet zo'n bijzondere kopper", zegt het clubicoon van Feyenoord in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad. "Afgelopen week deed hij het wel goed, kwam hij er goed voor op het goede moment, maar het was vooral Timber die zich door hem liet verrassen."

De kopdoelpunten van De Jong zijn dit seizoen op een hand te tellen. Zijn goal tegen Ajax was het vijfde doelpunt dat de spits van PSV dit seizoen die hij met het hoofd maakte en dat zijn cijfers die Van Hanegem benadrukt. "Ga nou eens kijken hoeveel goals hij maakt met de zijkant en de achterkant van zijn hoofd. Dat is toch een beetje angstig. Of ik hem altijd op zou stellen? Nee, dat hoeft voor mij niet. Ik vind het wel een aardige jongen hoor, daar gaat het niet om, maar PSV kan zonder hem."

Ruud van Nistelrooij, de trainer van PSV, zal het niet eens zijn met Van Hanegem. Hij liet De Jong dit seizoen al in 34 officiële wedstrijden opdraven en zag dat de spits daarin tot zestien doelpunten en negen assists kwam. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax, die in juli vorig jaar met 3-5 werd gewonnen, mocht De Jong zijn eerste prijs van dit seizoen omhooghouden. Zondagavond krijgt hij in de bekerfinale tegen de Amsterdammers weer de kans om eremetaal te pakken.