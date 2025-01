Willem van Hanegem kraakt enkele harde noten na de 0-2 nederlaag van Feyenoord van zondag tegen concurrent FC Utrecht. ''Dat Hwang in-Beom en Quinten Timber er niet bij waren is vervelend, maar laat niemand dat als een excuus op tafel gooien om van FC Utrecht in de Kuip te mogen verliezen'', schrijft de teleurgestelde oud-trainer in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

''FC Utrecht leek ook niet onder de indruk van Feyenoord. Daar riepen ze na afloop allemaal dat ze niet naar de stand kijken. Deden ze dat bij Feyenoord maar wel eens'', verwijst Van Hanegem in zijn bijdrage naar de huidige vierde plaats van het elftal van trainer Brian Priske.

''Dan zouden ze constateren dat ze niet veel punten hebben en dat nummer 5 FC Twente en nummer 6 AZ echt in de buurt zijn gekomen na twee nederlagen op rij. En Feyenoord moet nog op bezoek bij die clubs dit seizoen.'' FC Twente volgt Feyenoord op slechts een punt. AZ heeft tot dusver twee punten minder verzameld dan de Rotterdammers.

Van Hanegem wil de nederlaag van Feyenoord niet ophangen aan de absentie van Hwang en Timber. ''Het is altijd gevaarlijk om namen te noemen, omdat mensen dat eruit pikken en het lijkt alsof het alleen aan die spelers lag. Maar de Antoni Milambo van Benfica-uit, die hebben we niet meer gezien toch?''

''Zoals we helemaal het Feyenoord van tegen Benfica-uit niet of nauwelijks meer voorbij hebben zien komen'', verzucht Van Hanegem, die Feyenoord op een paar wedstrijden na dit seizoen behoorlijk teleurstellend voor de dag ziet komen.

''Het zal best dat de statistieken soms iets anders vertellen'', vervolgt Van Hanegem zijn kritische analyse over Feyenoord. ''Maar ik zie dat Feyenoord heeft verloren van de nummer 1 PSV, de nummer 2 Ajax en de nummer 3 FC Utrecht.''

''Dus wie zegt dat ze zich daar wel makkelijk weer tussen mengen, is erg positief. Of laat zich verblinden door nietszeggende statistieken'', zo besluit De Kromme zijn betoog. Feyenoord hervat de Eredivisie zaterdag met een uitwedstrijd tegen Willem II.