Spaanse media geven twee verklaringen voor vroege wissel van Frenkie de Jong bij FC Barcelona - Real Betis

Frenkie de Jong wist zaterdagavond met FC Barcelona niet te winnen van Real Betis (1-1). De 27-jarige middenvelder krijgt na afloop in de Spaanse pers lovende kritieken. Wel geven de media twee verschillende verklaringen voor de vroege wissel van De Jong.

De Jong knokte zich de laatste maanden terug in het basiselftal van Hansi Flick en mocht zaterdagavond laat ook tegen Betis starten. De middenvelder opereerde in een controlerende rol naast Pedri, terwijl Gavi op 10 geposteerd stond.

Gavi zette Barcelona via een prachtig uitgespeeld doelpunt al vroeg op voorsprong, maar Betis kwam via een kopdoelpunt van Natan binnen de kortste keren terug in de wedstrijd. Barcelona kreeg daarna nog sporadisch kansen, maar wist niet meer te scoren: 1-1.

Marca zag De Jong 'zeer goed' spelen in de middenlinie van Barça. "De middenvelder steekt na een seizoensstart die veel twijfels opriep in goede vorm. De Jong helpt het team bij verdedigende taken."

De Jong werd na 57 minuten vervangen door Eric García. "Dat Flick hem al snel verving was waarschijnlijk met het oog op de Champions League-wedstrijd woensdag tegen Borussia Dortmund", verklaart Marca.

Sport doet een vergelijkbare waarneming over De Jong. "Frenkie geeft het team wat het nodig heeft: een speler die de bal goed kan overbrengen en die zijn kenmerkende dribbeltechniek weet te combineren met een goed eerste balcontact. Na een goede prestatie werd hij in de tweede helft vervangen."

Mundo Deportivo prijst eveneens de controlerende rol die De Jong vertolkt voor zijn ploeg. "Dat is belangrijk nu Gavi zich meer met de aanval bemoeit en Pedri de passer is." De sportkrant komt met een andere verklaring voor het wisselen van de Oranje-international. "In de tweede helft kwam De Jong soms als laatste man te spelen. Daardoor werd hij in de problemen gebracht. Dat verklaart de vroege wissel."