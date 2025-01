Van Hanegem: 'Als ik hem nu zie, denk ik weleens: is dit nou het allergrootste talent?'

Antoni Milambo excelleerde voor Feyenoord in oktober in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (1-3), waarin hij tweemaal scoorde. De verwachtingen zijn sindsdien hooggespannen en het is de vraag of de jonge middenvelder daar altijd aan kan voldoen.

''Ik vind Milambo best een goede speler'', begint Van Hanegem zijn analyse op verzoek van het Algemeen Dagblad. De trainer in ruste voegt wel direct een kanttekening toe over de middenvelder.

''Maar ik denk ook weleens: na die wedstrijd tegen Benfica heb ik ook weer niet heel veel van hem gezien wat leek op die avond. Als ik hem nu zie, denk ik weleens: is dit nou het allergrootste talent?'', trapt Van Hanegem op de rem wat betreft Milambo.

Melvin Boel heeft veel vertrouwen in Milambo (19). De huidige hoofdcoach van FC Dordrecht werkte bij Feyenoord enkele jaren samen met de geboren Rotterdammer en zag al heel snel dat Milambo een talentvolle speler is.

''Als een talent tussen leeftijdgenoten loopt, dan zie je het meteen. Hij deed vorig seizoen weleens mee met Feyenoord onder 21. Daar was hij in staat om tegenstanders in zijn eentje te verpletteren'', kijkt Boel met een glimlach terug op al die keren dat hij Milambo van dichtbij aan het werk zag.

Boel zag Milambo op jonge leeftijd debuteren bij Feyenoord, maar ook snel weer terugkeren naar de jeugdafdeling. ''Dan moet je als speler een teleurstelling verwerken. Dat deed hij. Ik denk dat Milambo alles in huis heeft om Oranje te halen. Of dat druk op hem legt? Nou, als er iemand nuchter is, is het Antoni Milambo.''

Milambo weet dat het optreden tegen Benfica constant naar voren wordt gehaald, al bezorgt hem dat geen extra druk. ''Helemaal niet. Ik vind het normaal. Als je daar op dat podium goed speelt, kun je dat in andere wedstrijden ook, is mijn idee'', zo sprak de middenvelder na de 1-4 zege op Rijnsburgse Boys in de TOTO KNVB Beker.

''De mensen verwachten van mij het niveau van Benfica-uit, maar dat verwachtingspatroon heb ik zelf ook. Dat de verwachtingen hoog zijn, is wat mij betreft prima'', aldus de strijdvaardige Milambo.