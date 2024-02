‘Van Halst gesignaleerd in Engeland voor gesprek met potentiële Ajax-trainer’

Jan van Halst is onlangs gesignaleerd in Liverpool voor gesprekken met Pepijn Lijnders, de assistent-trainer van Jürgen Klopp. Dat zegt Ajax-supporter Bart Sanders in de Pantelic Podcast. De populaire supporterspodcast van FC Afkicken zit dicht op het vuur en had aan het begin van dit seizoen de primeur dat technisch directeur Sven Mislintat was ontslagen in Amsterdam, voordat gerenommeerde media dat meldden.

Volgens Sanders zijn de Amsterdammers op de achtergrond wel degelijk druk bezig met volgend seizoen. “Op dat vlak lekt er gewoon weinig uit. Marijn Beuker (sportief directeur, red.) was vorige week bij Watford. Waarom weet ik niet precies, maar hij zal daar vast met een reden zijn. Verder is Jan van Halst gesignaleerd in Liverpool. Er speelt echt wel wat. Als (Alex, red.) Kroes komt over drie weken, wordt er snel duidelijk welke koers we gaan varen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Later in de podcast komt Sanders iets uitgebreider terug op het bezoek van Van Halst aan Liverpool. “Het is misschien speculatie van de bovenste plank, maar hij is daar gesignaleerd. Ik heb daar geen foto’s of verder bewijs van, maar geloof die mensen op hun woord.” Eerder deze week suggereerde Mike Verweij van De Telegraaf het duo Lijnders - Frank de Boer als optie voor Ajax. Vervolgens ontstonden er geruchten vanuit Engeland.

Journalist Graeme Bailey van HITC Football schreef dinsdagavond dat Lijnders inderdaad kandidaat is voor de functie van hoofdtrainer bij Ajax. Volgens het Engelse medium heeft de Limburgse trainer reeds gesproken met de Amsterdamse recordkampioen, wat het nieuws van de bronnen van Sanders zou bevestigen.

Sanders begrijpt waar de geruchten vandaan komen, maar betwijfelt of Lijnders de juiste man is voor Ajax. “Er is een linkje met Henderson, maar ik kan me toch niet voorstellen dat Ajax Lijnders als hoofdcoach ziet. Zeker niet wanneer je Pascal Jansen aangeboden krijgt en die nu niet neemt. Dan lijkt Lijnders mij geen trapje hoger.” Net als Klopp vertrekt Lijnders na dit seizoen bij Liverpool, na meerdere succesvolle dienstjaren.

De 41-jarige Lijnders begon zijn trainerscarrière als techniektrainer bij PSV, waar hij tussen 2003 en 2007 werkzaam was. Vervolgens vervulde hij die rol tussen 2008 en 2014 bij FC Porto, waarna de kans van zijn leven op zijn pad kwam. Het grote Liverpool klopte die zomer op de deur.

Na een jaar als techniektrainer van Liverpool Onder 18 werd Lijnders na de aanstelling van Klopp overgeheveld naar de hoofdmacht, waarin hij de Duitse manager zou gaan assisteren. Na drie seizoenen bij het eerste elftal van Liverpool kreeg Lijnders de kans op eigen benen te staan, als hoofdtrainer van NEC.

In Nijmegen duurde het dienstverband slechts een half jaar, waarna Lijnders terugkeerde in de staf van Klopp, die hem maar wat graag weer in de armen sloot. Gedurende zijn tweede termijn als assistent-trainer bij the Reds beleefde Lijnders grote successen. Zo won Liverpool onder meer de Champions League (2018/19) en Premier League (2019/20).

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties