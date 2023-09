Van een zwaar auto-ongeluk naar Jong Oranje: ‘Dit is een droom die uitkomt’

Donderdag, 7 september 2023 om 10:25 • Wessel Antes • Laatste update: 11:21

Dani van den Heuvel (20) vreesde in juni 2022 voor zijn leven. De doelman van Leeds United raakte rond een trainingskamp van Nederland Onder 19 betrokken bij een zwaar verkeersongeluk. Van den Heuvel brak zijn nek op twee plaatsen en ook zijn kaak was onherkenbaar. Waar men in de eerste weken na het ongeluk nog bang was voor verlamming, toonde Van den Heuvel zich een ware vechter. Binnen zes maanden was de jonge sluitpost weer wedstrijdfit. Inmiddels is hij voor de eerste keer opgeroepen voor Jong Oranje en blikt hij samen met Voetbalzone terug op een zware periode. “Ik ben het leven meer gaan waarderen sinds die dag.”

De Delftse doelman speelde in het verleden reeds vijftien jeugdinterlands voor Nederland, maar deze interlandperiode voelt extra speciaal aan. Van den Heuvel ontving afgelopen week voor het eerst sinds zijn zware ongeluk weer een uitnodiging van de KNVB. “Het ongeluk heeft mijn leven veranderd. Uiteraard was het een negatieve ervaring, maar ik probeer het om te zetten in iets positiefs. Als je zoiets meemaakt, sta je toch even wat meer stil bij alle dingen die gebeuren met je in het dagelijks leven. Ook bij de gebeurtenissen die ik meemaak in mijn voetbalcarrière. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik hier ben, dit is een droom die uitkomt. Een onbeschrijfelijk gevoel.”

Van den Heuvel heeft geen last meer van fysieke ongemakken. “Na het ongeluk moest ik een tijd rustig aan doen. Toen ik groen licht kreeg om alles op te mogen bouwen ben ik direct aan de slag gegaan met de fysio’s en doktoren van de KNVB. Zij hebben mij in eerste instantie geholpen, waardoor ik ook wat langer bij mijn familie in Nederland kon blijven. Toen ik fit genoeg was om te vliegen ben ik terug naar Leeds gegaan en hebben de fysio’s en doktoren het daar overgenomen. Ik ben heel fit geworden en voel me zelfs fitter dan voor het ongeluk. Ik heb mezelf helemaal opgetraind en mocht zelfs weer aansluiten bij het eerste elftal. Daarna heb ik eigenlijk geen problemen meer gehad, gelukkig maar.”

De Leeds-goalie is verschillende mensen dankbaar voor hun steun. “Uiteraard mijn familie, die was altijd bij me. Ook de liefde die ik ontving bij Leeds heeft mij geholpen, het is echt een familie. Bij de hoofdmacht heb je ook een aantal oudere spelers die al even uit de roulatie zijn. Stuart Dallas bijvoorbeeld, hij heeft mij enorm geholpen om positief te blijven. Hij heeft zelf momenteel ook last van een nare blessure, waardoor ik goed met hem kon praten. Zo’n ervaren speler heeft alles al meegemaakt, dus dat is enorm waardevol. We hadden vaak dezelfde trainingstijden waardoor ik mij nooit alleen voelde”, aldus Van den Heuvel.

In de beginfase dacht Van den Heuvel nog niet aan het einde van zijn voetbalcarrière. “In de eerste weken denk je niet aan voetbal, je maakt je zorgen om grotere dingen. Ik vreesde voor mijn leven en was bang dat ik bepaalde dingen niet meer zou kunnen. Omdat ik ook mijn kaak had gebroken, was ik in eerste instantie amper in staat om te eten. Dat was een frustrerende en emotionele periode, maar naarmate ik progressie merkte ging het beter. Op een gegeven moment kreeg ik groen licht om weer te gaan trainen en toen draaide mijn leven al snel weer om voetbal.”

Eenmaal hersteld koos Van den Heuvel er eindelijk voor om zijn verhaal te doen in een interview met het Algemeen Dagblad. “Eerder had ik die behoefte gewoon nog niet. Ik vond het niet nodig om bij iedere ontwikkeling iets op sociale media te plaatsen en iedereen op de hoogte te brengen. Daar was mijn hoofd ook niet naar. Mijn vrienden, familie en de club wisten wat er gaande was en dat was voldoende. Ik wilde mezelf focussen op mijn revalidatie zonder allerlei interviews. Toen ik honderd procent fit was, heb ik mijn verhaal wel gedaan. Ik vind het niet meer lastig om erover te spreken. Het is een gebeurtenis die mij als persoon uiteindelijk wel heeft ontwikkeld, dus ik probeer het positief uit te dragen.”

Van den Heuvel vindt het belangrijk om het ook gewoon over voetbal te hebben. “Ik had de uitnodiging niet direct verwacht om eerlijk te zijn. Het is sowieso altijd bijzonder om deel uit te maken van de Nederlandse selectie. Na zo’n seizoen als vorig jaar is dat wel extra bijzonder, natuurlijk. Ik heb een lange blessure gehad, maar uiteindelijk toch nog een hoop wedstrijden kunnen keepen in Jong Leeds. Als team zijn we gepromoveerd, dus dat was al een mooie beloning. Deze uitnodiging zie ik als een extra beloning, ik ben heel blij.” Van den Heuvel ligt bij Leeds nog tot medio 2024 vast en zat al meerdere keren op de bank bij het eerste elftal.

De nieuwe trainer, Michael Reiziger, kent Van den Heuvel uit zijn tijd op Sportcomplex De Toekomst. “Reiziger heb ik bij Ajax regelmatig voorbij zien komen, maar ik heb nog niet echt onder hem gespeeld. Ik heb met hem net heel even gesproken en ben positief gestemd over de eerste ontmoeting. Ik kijk uit naar deze week. Ik denk dat hij op de Nederlandse manier wil voetballen. Goed voetbal laten zien, de individuele krachten van het team naar boven brengen en ik hoop daarin mijn deel te kunnen bijdragen.” Van den Heuvels concurrenten, Wentges en Raatsie, spelen voor ADO Den Haag en Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

De doelman vindt het leuk om de vele bekende gezichten weer te zien. “De jongens waarmee ik bij Ajax speelde ken ik wat beter, omdat ik al wat ouder was toen zij mijn teamgenoten waren. Met andere jongens heb ik weer op het veld gestaan als tegenstander, dus dat is ook wel grappig. Uiteindelijk is de voetbalwereld vrij klein, dus het zijn allemaal wel bekende gezichten.” Reiziger nam maar liefst vijftien debutanten op in zijn eerste selectie als eindverantwoordelijke, waarvan Van den Heuvel er dus ook een is. Vrijdag wacht een EK-kwalificatieduel met Jong Moldavië, waarna Jong Oranje afreist naar Macedonië voor het volgende kwalificatieduel op dinsdag.

Van den Heuvel kijkt uit naar een leerzame week. “Ik verwacht een goede week. Het wordt lekker weer hier in Nederland, dus ik heb ook wel zin in de zon. Lekker trainen in korte broek en rondlopen in korte mouwen. In Leeds komt dat niet vaak voor, want het weer in Engeland is heel wisselvallig. Op zonnige dagen kan het plotseling gaan regenen. Dat ga ik deze week niet missen, haha. Ik wil mezelf laten zien en gedisciplineerd blijven. Van Leeds heb ik een voedings- en trainingsschema gekregen waaraan ik me moet houden, dus dat ga ik ook doen. Het is dus geen weekje vakantie. We zijn hier bij elkaar gekomen om ons te kwalificeren voor een EK, dus iedereen heeft zin om te vlammen. Dat geldt uiteraard ook voor mij.”