Van Dijk: ‘Ik zie op tegen die dag. Het zal in die zin verschrikkelijk zijn’

Virgil van Dijk ziet erg op tegen de laatste wedstrijd van Liverpool van dit seizoen. Mogelijk is dat op 19 mei in eigen huis tegen Wolverhampton Wanderers. Jürgen Klopp zal dan voor het laatst plaats nemen in de dug-out van Anfield. De Duitser neemt aan het einde van de campagne na negen succesvolle jaren afscheid van the Reds.

Van Dijk ziet op tegen het moment waarop hij Klopp, maar ook zijn assistenten, vaarwel moet zeggen. “Ik ben een erg emotioneel persoon en ik hou er niet van om afscheid te nemen”, vertelt de mandekker aan ITV News.

“Het zal in die zin verschrikkelijk zijn, ook omdat ik nu de aanvoerder ben. Waarschijnlijk moet ik een klein praatje houden. Zoals ik al zei: ik zie op tegen die dag. Het zou een stuk makkelijker worden als we successen behalen.” Het is goed mogelijk dat Liverpool op 19 mei de Premier League-trofee omhoog mag houden.

Toch is dat zeker nog geen uitgemaakte zaak, daar de titelrace in Engeland razend spannend is. The Reds staan met nog negen wedstrijden te gaan twee punten los van nummer twee Arsenal. Nummer drie Manchester City volgt op drie punten afstand.

Van Dijk vindt het niet alleen moeilijk om afscheid te gaan nemen van Klopp. “Er zullen veel veranderingen plaatsvinden en meerdere stafleden vertrekken. Het zal een zware dag worden, maar tot die dag zullen we blijven vechten en positief zijn.” Landgenoot Pepijn Lijnders zal ook vertrekken uit Liverpool.

“We weten dat het einde van het seizoen emotioneel zal zijn. Maar we kunnen het op een goede manier emotioneel maken door prijzen te winnen. De twee resterende trofeeën pakken, dat is succes”, voegt Van Dijk toe. Liverpool strijdt ook nog om de Europa League. The Reds nemen het in de kwartfinale op tegen Atalanta.

Toekomst op Anfield?

Van Dijk gaf in januari aan dat hij niet wist of hij volgend seizoen bij Liverpool speelt. De verbintenis van de aanvoerder van het Nederlands elftal loopt nog tot medio 2025 door op Anfield, waardoor hij na dit seizoen zijn laatste contractjaar ingaat. De mandekker vertelt nu dat hij in de zomer gewoon bij Liverpool blijft.