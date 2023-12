Van der Vaart noemt zijn beste teamgenoot ooit: ‘Soms dronken op de training’

Dinsdag, 5 december 2023 om 16:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:29

Rafael van der Vaart vindt José María Gutiérrez Hernández, kortweg Guti, de beste speler met wie hij ooit heeft samengespeeld. Dat laat de voormalig Oranje-international weten bij Tussen de Palen op Ziggo Sport. Van der Vaart en Guti speelden tussen de zomers van 2008 en 2010 twee seizoen met elkaar samen bij Real Madrid.

"Ik denk dat als je ziet hoe ik naar voetbal kijk, en ook als ik commentaar probeer te geven op televisie...", opent Van der Vaart in gesprek met presentator Wytse van der Goot. "Als iemand iets doet wat niemand ziet, dat had hij. Kijk een vrije trap zie je vaker", begeleidt Van der Vaart de beelden van een rake vrije trap van de Spanjaard.

"Maar het inzicht dat hij heeft en de persoon. Een beetje nonchalant, soms wel hard werken en soms niet. Soms geen zin, soms op stap en dronken op de training, noem maar op. Deze man kon voetballen. Dat was in mijn ogen wel een voorbeeld voor me."

Guti speelde net als Van der Vaart het liefst op 10, vlak achter de spitsen. "Zeker daar (in Madrid, red.). En ik heb dingen gezien, zoals ballen die hij gaf op trainingen of in de wedstrijden. Deze is denk ik helemaal iedereen zijn favoriet." Van der Vaart doelt op Guti's misschien wel meest fameuze assist.

Op 30 januari 2010 speelde Real Madrid een uitwedstrijd bij Deportivo La Coruña. Vijf minuten voor rust, toen Real dankzij een rake kopbal van Esteban Granero met 0-1 leidde in La Riazor, leek Guti op weg naar de 0-2. In plaats van zelf te schieten deed hij wat niemand had verwacht: een hakje geven. Karim Benzema kreeg daardoor een vrije schietkans en schoot Real naar een 0-2 voorspong. Real won het duel uiteindelijk met 1-3.

"Ja, en dan denk je bij jezelf: hij heeft niet één moment gekeken. En toch heeft hij het gezien. Dan ben je een rasvoetballer, dan ben je er eentje die schijt heeft aan alles. Ik bedenk dingen en als het lukt, dan lukt het. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar dit is natuurlijk buitenaards."

Guti droeg tussen 1996 en 2010 liefst 542 keer het shirt van de Koninklijke, waar de geboren Madrileen ook zijn jeugdopleiding genoot. In het eerste elftal van zijn jeugdliefde kwam hij tot 77 doelpunten en 94 assists. Mede door de moordende concurrentie in het Galácticos-tijdperk van de Madrilenen was Guti niet altijd verzekerd van een basisplaats. In 2010 besloot hij om naar Besiktas te gaan. Daar kwam hij in 38 duels tot 11 goals en 14 assists, voordat hij in november 2011 met pensioen ging.