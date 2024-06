Van der Vaart likt zijn vingers af: ‘Hij is zó goed, ongelooflijk, in potentie wereldtop!’

Rafael van der Vaart hoopt dat Ryan Gravenberch zijn kans pakt in Oranje. De middenvelder van Liverpool start donderdagavond in de basis in de oefeninterland tegen Canada en kan daarmee zijn visitekaartje afgeven aan bondscoach Ronald Koeman.

"Het is super mooi voor hem dat hij in de basis staat", begint Van der Vaart bij de NOS. "Ik vind dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt door naar Bayern München te gaan, maar hij is in potentie echte wereldtop."

Ook Liverpool vindt Van der Vaart geen handige stap. "Als je van Ajax naar Bayern München gaat en je speelt weinig, kun je beter naar een club gaan waarvan je weet dat je veel minuten gaat maken. Dat heeft hij niet gedaan."

"Ik heb ooit over Quinten Timber gezegd dat hij de beste middenvelder van Feyenoord kon worden, maar toen raakte hij geblesseerd en werd ik uitgelachen. Nu zegt iedereen hetzelfde."

"In de wedstrijden die Gravenberch heeft gespeeld kun je wel zien dat hij een middenvelder van deze tijd is", gaat Van der Vaart verder. "Ik vind hem zó goed, ongelooflijke potentie, maar daar hebben we heel veel spelers van gehad en daar hoor je niks meer van. Ik hoop dat het eruit komt."

Van Hooijdonk vindt dat Gravenberch mazzel heeft gehad dat Marten de Roon geblesseerd is afgehaakt bij Oranje. "Voor wie het ook mee zit is Koopmeiners. Die heeft het fantastisch gedaan bij Atalanta. We hebben allemaal kunnen hoe goed hij was."

"Dat willen we heel graag ook bij het Nederlands elftal zien. Koopmeiners is iemand die in de pikorde boven Gravenberch staat op dit moment", sluit Van Hooijdonk af.

De laatste keer dat Gravenberch in actie kwam in het Nederlands elftal was in september 2022 tegen België (Nations League). Daarna speelde hij nog wel enkele interlands voor Jong Oranje, maar was hij niet meer in beeld bij de A-selectie.

