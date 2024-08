Van der Vaart: 'Ik hoop dat hij zich schaamt als hij deze beelden terugziet'

Het gedrag van Noa Lang na zijn wissel tegen Almere City FC wordt massaal afgekeurd aan tafel bij Rondo op Ziggo Sport. De aanvaller van PSV moet zich volgens Rafael van der Vaart schamen voor het misbaar dat hij maakte. "Het is kinderlijk gedrag", aldus de oud-middenvelder.

Lang reageerde boos toen hij na een uur spelen tegen Almere City naar de kant werd gehaald. De linksbuiten van PSV schopte eerst een microfoon achter het doel omver en trapte daarna nog tegen een krat bidons.

"Ik heb dit zelf ook gehad toen ik jong was", begint Van der Vaart nog begripvol. "Maar als je op een gegeven moment een vrouw en kinderen krijgt, een familie, dan ga je je ook een beetje schamen. Ik hoop dat hij zich schaamt als hij dit over vijf, zes jaar terugziet. Het is kinderlijk gedrag."

Ook Marco van Basten trekt fel van leer. "Ik vind het echt heel slecht. Ik vind hem een heel goede voetballer, ik mag graag naar hem kijken. Het is een belangrijke speler voor PSV, en juist daarom moet je dit niet doen. Want wat zegt dit naar je andere spelers toe? Eigenlijk zeg je: die trainer is een boerenlul. 'Die koekenbakker haalt me eruit.' Dat vind ik een heel slecht signaal."

PSV-trainer Peter Bosz lachte het gedrag van Lang na afloop op de persconferentie weg, maar Van Basten zou veel harder ingrijpen. "Dit gedrag moet je echt eruithalen", aldus de oud-spits.

"Je moet kneiterhard zijn, ondanks het feit dat je hem wel respecteert, want het is een heel goede speler", aldus Van Basten. "Ik had gehoopt en gedacht dat hij dit ontgroeid was. Hij moet bij zichzelf te rade gaan. Hij moet zelf ook weten: dit is slecht voor mijn image, niet goed voor mij."

Ruud Gullit vindt het gedrag van Lang typerend. "Dit heeft hij bij andere clubs ook gehad. Zolang het naar zijn zin is, als hij speelt en zo, dan vindt hij het allemaal goed, maar bij dit soort momenten vindt hij het opeens niet meer leuk. En dan krijg je dit", aldus Gullit.