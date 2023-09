Van der Vaart hoort naam vallen op tribune: ‘Hij?! Toen was ik er klaar mee’

Maandag, 25 september 2023 om 00:11 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart neemt Maurice Steijn de sportieve malaise bij Ajax niet kwalijk. De analyticus is van mening dat de coach in Amsterdam over dusdanig slechte spelers beschikt dat hij niet beter had kunnen presteren. Ibrahim Afellay sluit zich aan bij zijn collega tijdens de uitzending van Studio Voetbal bij de NOS.

“Ik zou Steijn absoluut laten zitten de komende maanden, want ik heb gewoon met hem te doen”, vertelt Van der Vaart desgevraagd over de toekomstige rol van Steijn. “Niet iedereen zal het ermee eens zijn, maar ik denk echt dat als je van Sparta komt dat je verwacht goede spelers te krijgen bij Ajax. Maar dan krijg je spelers van onder het niveau van Sparta-spelers... Ga er maar aanstaan! Ik snap wel dat hij thuiszit en denkt: wat moet ik en wie moet ik opstellen?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ze hebben het wel over ‘vastigheidjes’ creëren, maar als dat ‘vastigheidje’ iedere keer de bal inlevert, dan ga je toch iedere keer denken: dan maar weer Rensch erin”, vervolgt de analist. “Ik hoorde mensen in het stadion zelfs weer over Wijndal beginnen. Nou, toen was ik er echt klaar mee. Hij heeft elke wedstrijd zó slecht gespeeld! En zelfs hij werd gemist. Dan heb je die invaller, Salah-Eddine, dat was ook echt...”

Afellay is eveneens van mening dat Maurice Steijn weinig aangerekend kan worden. “Ik vind dat hij met Silvano Vos een goede zet heeft gedaan. We hebben Mannsverk en Tahirovic gezien, maar die zijn niet minder dan Vos. Daar vind ik dat je te allen tijde voor de jeugd moet kiezen. Het is geen ideale situatie nu voor een jeugdelftal, maar de jeugd heeft de toekomst. Dus dan kun je maar beter gewoon die jongens op hun bek laten gaan, want daar zit potentie in”, besluit Afellay.