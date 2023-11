Van der Vaart: ‘Hij wil zó graag schitteren in Oranje dat het overdreven wordt’

Rafael van der Vaart ziet Xavi Simons andermaal tegenvallen in het Nederlands elftal. De oud-middenvelder is groot liefhebber van het toptalent van RB Leipzig, maar ziet het in Oranje maar niet lukken voor de jongeling. "Hij wil zich zo graag bewijzen in het Nederlands elftal, dat het eigenlijk een beetje te overdreven is", zegt Van der Vaart in de rust van de wedstrijd Nederland - Ierland (1-0 stand).

Simons is bezig aan zijn tiende interland voor Nederland, maar zijn spel is volgens Van der Vaart opnieuw niet overtuigend. "Het is niet eens zozeer dat hij simpeler moet spelen, want hij moet lekker zijn eigen spel spelen."

Van der Vaart trekt een parallel met een oud-international. "Ik vergelijk het een beetje met Clarence Seedorf."

"Die was bij zijn club waanzinnig, maar bij het Nederlands elftal viel het dan altijd een beetje tegen. Seedorf heeft ook heel veel goede wedstrijden gespeeld hoor, begrijp me niet verkeerd."

Simons imponeert week in, week uit bij RB Leipzig, weet ook Van der Vaart. "Je weet wat ik van Xavi vind: geweldig. Alleen in het Nederlands elftal heb ik het nog niet van hem gezien."

Van der Vaart adviseert Simons om te relativeren. "Ik denk dat hij zichzelf zó'n druk oplegt, dat het op dit moment nog niet lukt."